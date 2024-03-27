Детские сады застряли в 1993 году: как хотят изменить дошкольное образование в Украине

В Украине дошкольное образование не менялось с 1993 года. В частности, член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что сейчас детские сады похожи на камеры хранения, воспитатели преимущественно пенсионного возраста с минимальными зарплатами, а молодежи практически нет.

По словам чиновницы, все это планируют изменить благодаря новому законопроекту, чтобы украинские дети могли получать качественное образование в период подготовки к школе. Гришина в эфире Новости.LIVE отметила, что именно из-за отсутствия внимания к этому направлению возникла такая ситуация. Она подчеркнула, что дошкольники должны не просто проводить время в детсадах.

"Мне не нравится фраза, но она звучит часто, что наши садики похожи на камеру хранения детей. Мы отдаем туда детей, чтобы они просто проводили там время. Да, законодательством предусмотрены определенные учебные программы и так далее, но в последние годы столь мало внимания уделялось дошкольному образованию, инфраструктуре, социальному обеспечению воспитателей, чем вообще наполняется день наших дошкольников, что сады действительно превратились в камеру хранения", – сказала Гришина.

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Она отметила, что подготовленный законопроект будет предусматривать развитие современной качественной системы образования, благодаря которой дети будут развиваться и учиться. Кроме того, планируется создать центры поддержки родителей, чтобы они получали больше информации о развитии детей.

Также будет меняться инфраструктура, и при построении многоэтажек будут учитываться потребности создания детских садов.

"У нас появятся центры поддержки родителей, потому что им нужна информация о том, как развивать ребенка с рождения. Это очень важно, потому что мы все читаем книги, мы находим эту информацию где-то в интернете. Это неправильно. В законе о дошкольном образовании будет учитываться необходимость строительства детского сада возле многоэтажек. То есть этот законопроект содержит много, это совсем другой мир дошкольного образования. Это будет современная, качественная система, где дети будут развиваться, учиться" , – поделилась Гришина.

Она также добавила, что в детских садах обязательно появится инклюзия, как и в школах. По ее мнению, это очень важно, ведь как в мире, так и в Украине увеличивается количество детей с особыми образовательными потребностями.

"Будет также и инклюзия. Кстати, у нас почти нет инклюзивных детских садов, а, к сожалению, количество инклюзивных деток увеличивается с каждым годом по всему миру. Поэтому дошкольное образование в Украине тоже будет инклюзивным, как и школьное", – отметила глава подкомитета.

Напомним, подкомитет по раннему развитию и дошкольному образованию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций закончил работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта, который вводит реформу дошкольного образования. Его планируют внести на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Согласно предложенным изменениям, будет формироваться достойное отношение к воспитателям. В частности, у них будет 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, сокращенное рабочее время, умеренная педагогическая нагрузка и увеличение финансирования от общества. Кроме того, родители теперь смогут отдавать малышей в садик с 3 месяцев, а для детей будет работать механизм образовательного развития от рождения.

Ранее заместитель министра образования по вопросам дошкольного образования Евгения Смирнова рассказывала, почему воспитатели продолжают работать в детских садах, получая по 3 тысячи гривен. По ее мнению, педагоги ежедневно имеют отдачу от детей, которой нет ни в какой другой профессии.

Смирнова также поделилась, что в Украине планируют формировать детские сады при офисах, привлекая таким образом сотрудников в бизнес. По ее словам, мамы будут себя чувствовать спокойнее, когда дети будут недалеко от них. Первое такое заведение планируется открыть в Министерстве образования и науки.

Кроме того, в стране изменят названия детских заведений дошкольного образования. В частности, языковой омбудсмен Тарас Креминь дал задание проверить ЗДО, чтобы они соответствовали стандартам украинского языка и в Украине больше не должно быть никаких "Солнышек", "Кузнечиков" или "Ивушек" на русском.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая воспитательница Украины назвала проблемы детских садов.

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