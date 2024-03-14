В Украине хотят открыть детские сады при офисах: первое заведение появится в МОН

В Украине хотят открыть детские сады при офисах, что приведет к привлекательности бизнеса для сотрудников. По мнению заместителя министра образования Евгении Смирновой, нынче мамам будет спокойнее, если их дети будут находиться в том же здании, что и они.

Об этом чиновница рассказала в интервью NV. Она также отметила, что первое такое учебное заведение планируется открыть при Министерстве образования и науки. По ее словам, изменения в стране нужно начинать с себя.

"Мы хотим дать возможность учреждениям, предприятиям, любому бизнесу, кто хочет стать более привлекательным для своих сотрудников, открыть свой садик. В наше время маме будет спокойнее и легче, когда она будет знать, что ее ребенок находится в том же здании. Кстати, мы планируем открыть такой детсад и при МОН, потому что изменения нужно начинать с себя", – сказала Смирнова.

Она также добавила, что без развития дошкольного образования положительных изменений не произойдет и в обществе. Смирнова отметила, что с удовольствием отдаст своего, почти трехлетнего сына, в садик при МОН.

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По словам заместителя министра образования, она лично хочет добиться изменения в подходах к оплате труда воспитателей, ведь это принесет определенную свободу коммунальным детсадам, которой, по ее мнению, им не хватает. Смирнова уверена, что учреждения дошкольного образования, как правило, гораздо лучше министерств знают, куда именно им нужно направлять премиальный фонд.

Чиновница отмечает, что предложенный МОН законопроект позволит развивать различные формы детских садов. Например, создание небольших учебных заведений, где к одному воспитателю прикрепляется до пяти дошкольников. По ее словам, подобный опыт может найти реализацию и в сельских местностях.

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