Заместитель министра образования нашла объяснение, почему воспитатели с зарплатой 3 тысячи гривен охотно ходят на работу

Заместитель министра образования по вопросам дошкольного образования Евгения Смирнова рассказала, что воспитатели, несмотря на зарплату в 3 тысячи гривен, ходят на работу, потому что имеют там отдачу. По ее словам, дети ежедневно обнимают педагогов и говорят, что они лучшие, а ни в какой другой профессии такого нет.

Об этом Смирнова рассказала в интервью NV. Она подчеркнула, что одна из основных проблем дошкольного образования в Украине сейчас – это зарплаты воспитателей, которые в среднем получают 7,9 тысячи гривен.

"После разговоров со многими воспитателями и воспитательницами, методистами, я поняла: ни в какой другой профессии вы не найдете такой отдачи, которую вам дадут дети. Потому что ты приходишь на свое рабочее место, а тебя обнимают и говорят, что ты самая лучшая и добрая", – делится заместитель Лисового.

Она призналась, что долго не могла этого понять, однако сейчас уверенна, что воспитателей на такой работе держат дети.

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Чиновница добавила, что сейчас в Министерстве образования и науки прорабатывают план повышения зарплат и уже имеют определенные наработки.

По ее словам, в профессии немало зависит от признания общества, хотя основное внимание приковано к заработным платам. Тем не менее, она уверяет, что специальность воспитателя сверхтяжелая, ведь у них по 40 часов в неделю работы и они несут уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая воспитательница Украины назвала проблемы детских садов.

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