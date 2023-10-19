Лучшая воспитательница Украины назвала проблемы детских садов: молодежь не хочет работать за 5-7 тысяч гривен

Виктория Душина, победительница образовательной премии Teacher Global Prize Ukraine в номинации "Дошкілля", отметила проблему кадрового вопроса в детских садах. По ее словам, из-за зарплаты в 5-7 тысяч гривен желающих овладевать профессией воспитателя немного.

Она отмечает в "Сніданок з 1+1", что средний возраст воспитателей – 50 лет, а молодых профессионалов практически нет. По ее мнению, необходимо побуждать молодежь становиться специалистами дошкольного образования.

Обладательница премии рассказывает, что сейчас подготовка в детском саду оказывает большое влияние на дальнейшее обучение в школе. Благодаря улучшениям, происходящим в последнее время в образовательной сфере, у воспитателей стало больше свободы в выборе программ преподавания и возможности подходить более творчески к процессу.

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Душина делится и своими подходами к этому вопросу, в частности в своей практике, использует метод проектов. Благодаря такой технике дети получают опыт решения проблем с разных сторон и, как следствие, интеллектуальный или материальный результат. В пример воспитательница приводит недавнюю организованную осеннюю ярмарку. Дети делали коробки, рисовали картины, изучали овощи и фрукты, знакомились с традиционными украинскими играми. Благодаря такому проекту жители района побывали на большом празднике, а ребята получили опыт.

Напомним, Виктория Душина победила в первой за годы существования Teacher Global Prize Ukraine номинации "Дошкілля". Воспитательница работала в харьковском саду, однако после начала полномасштабной войны России против Украины оказалась в одном из поселков области. Благодаря своей настойчивости смогла получить помещение, чтобы проводить занятия для дошкольников.

Она уверяет, что педагоги садов закладывают в детей много вещей и навыков, необходимых им в школе. А это, в свою очередь, облегчает адаптацию первоклашек и помогает учителям в организации обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученики запорожской школы подали кандидатуру своего учителя по физике на Teacher Global Prize Ukraine, и он получил награду.

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