Объявлены победители премии Global Teacher Prize 2023: пять историй учителей, формирующих будущее Украины

Пять украинских педагогов стали победителями премии Global Teacher Prize Ukraine 2023, церемония награждения которой прошла 7 октября. Лучшие из лучших украинских учителей получили по миллиону гривен.

Второй год подряд премия придерживается цели рассказывать истории учителей как способ благодарности и донесения важности этой профессии в условиях войны в стране. Церемонию транслировали в эфире телемарафона "Єдині новини". Во время вручения наград на экране осветили пять историй украинских педагогов-победителей, которые, несмотря на все препятствия, которые внесла война, продолжают обучать украинское поколение, меняют образование и общество (чтобы увидеть фото церемонии, доскролльте до конца).

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Виктория Душина, номинация "Дошкола"

Впервые с 2017 года в премии отметили педагогов дошкольного возраста. Победу одержала воспитательница из Харькова Виктория Душина.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину она работала в харьковском детском саду. Первые три недели войны провела со своими питомцами под обстрелами в городе, а затем эвакуировалась в один из поселков. Однако заведений для дошкольников там не было, поэтому женщина решила попытаться это изменить.

"Я пошла к сельскому голове и попросила какое-то помещение, чтобы разрешили проводить занятия именно с малышами, дошкольниками", – рассказывает Душина.

Она уверяет, что педагоги садов важны, ведь именно в этот период закладывается много вещей, в частности, таких как любовь, умение заботиться, помогать, делиться. Эти составляющие облегчают адаптацию к школе детей и помогают учителям в их труде.

Сейчас воспитательница находится в Харькове и продолжает работу с воспитанниками в онлайн-режиме. Однако ищет возможности увидеться с ними вживую. Кроме того, помогает родителям и детям отвлекаться от сложных условий, организуя дополнительные встречи.

"Именно на воспитателях лежит ответственность воспитать духовно зрелую нацию, которая будет смело двигаться в том направлении, которое сочтет нужным. Наши дети должны вырасти свободными людьми в свободной стране", – отметила Виктория Душина во время награждения.

Участницу наградили министр образования и науки Оксен Лисовой и Эмануэль Абрю, глава секции образования ЮНИСЕФ в Украине. Глава Минобразования поблагодарил Global Teacher Prize Ukraine за то, что они, как и учителя, выходят за рамки своих традиций.

"Я благодарю каждого педагога, педагога, учителя, директора школы. Я благодарю тех родителей, которые не остаются в стороне деятельности своих учебных заведений и помогают всем, чем могут. И задачи команды Минобразования сделать все, чтобы и дошкольное образование и образование в целом развивалось и помочь совершать подвиги, которые вы совершаете каждый день", – сказал Оксен Лисовой.

Лариса Фесенко, номинация "Несокрушимость"

Лариса Фесенко, учительница и директор лицея села Лесная Стенка, Купянского района Харьковской области одержала победу за свою несгибаемость. С началом войны педагог оказалась под оккупацией, однако стала одной из тех, кто отказался преподавать в учебном заведении по российской программе. Из-за патриотической позиции на директора бывшие коллеги написали жалобу, за что она и оказалась в плену у окупантов и провела в подвале 45 суток. Во время деоккупации города ей удалось сбежать из заключения. Со временем учительница вернулась в родную гимназию и продолжает онлайн-уроки для школьников. Историю несокрушимости украинского педагога запечатлели французские журналисты.

"Учителя дают детям умение находиться в обществе, владеть навыками, развиваться, иметь свое личное мнение, любить Украину, быть патриотом своего государства", – отмечает учительница.

За мужество и отвагу награду вручила лично Юлия Паевская (Тайра), одна из самых известных украинских парамедиков, пережившая российский плен. Она отметила в своей речи, что благодаря таким учителям, как и Лариса Фесенко, Россия не сможет сделать ничего, чтобы "вытравить" из украинцев память о том, кто они есть.

"Прошу вас подхватить и нести дальше этот луч воспитания, чтобы нация существовала дальше", – сказала Паевская.

Учительница лицея, в свою очередь, поблагодарила защитников и защитниц.

"Я очень рада, что у меня есть возможность сказать большое "Спасибо" защитникам и защитницам, которые защищают нашу землю. И тем учителям, которые не сломались и отказались преподавать по российским программам", – поблагодарила Фесенко во время награждения.

Екатерина Якушевская, номинация "Выбор сердцем"

Сад, где работала Екатерина Якушевская, разрушила российская ракета вскоре после начала полномасштабной войны. Пока детское заведение восстанавливается от разрушений, работница образовательной сферы не оставляет свою практику, однако помогает теперь не детям, а военным. Специалист по коррекции языка в госпитале поддерживает защитников в процессе восстановления речи и памяти.

Логопед рассказала, что когда ее пригласили работать в реабилитационном отделении городской больницы сразу согласилась, ведь желание приносить пользу и помогать людям пересилило страх постоянных обстрелов.

Екатерина Якушевская приехать на церемонию награждения не смогла, однако награду все же получила, ее вручила лично куратор Global Teacher Prize Ukraine, а также основательница номинации Наталья Мосейчук.

"Екатерина сейчас прилагает немало усилий, для того чтобы на украинском языке снова, как когда-то в детстве заговорили теперь уже ее взрослые питомцы", – сказала Мосейчук.

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Несмотря на все, работница учебного заведения верит, что скоро садик начнет работать. В память о начале войны она оставила на доске картинки, оставшиеся с урока 23 февраля.

"Скоро все восстановится снова. И снова я здесь услышу детский смех и детские топот и пение", – рассказала Якушевская.

Максим Гвоздецкий, номинация "Новатор"

Учитель физики из Запорожья Максим Гвоздецкий получил награду за новаторство в образовательном процессе. За последние три года из 9-ти преподавания знаток физики успел смонтировать множество интерактивных видео-уроков для школьников 7-9 классов, в которых интересно и доступно объясняет детям нелегкий предмет.

Героями его уроков становятся персонажи Мстителей, Хоббит, Супермен, Аквамен, Дарт Вейдерт и многие другие, в том числе и исторические герои.

Педагог поделился, что уроки на своем ютуб-канале стал выкладывать с началом пандемии и продолжает это делать и сейчас, когда идет война. На такие шаги вдохновляют его ученики.

"Уже 9 лет я работаю учителем физики. Это изменило мою жизнь навсегда. Моя любимая работа позволяет мне делиться своей энергией с детьми, а они дарят мне свои эмоции. Я благодарю учеников за жажду знаний", – сказал Максим Гвоздецкий во время награждения.

Награду в миллион гривен и образовательную поездку для получения нового опыта и расширение собственных образовательных горизонтов педагог получил из рук премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Рамина Шазамани, директора международной организации War Child.

"Вы вдохновляете наших учеников и нас всех. Инновации – это круто. Это то, что поможет нам точно победить и в этой войне и в мирной Украине", – сказал Шмигаль.

Петр Ситек, Номинация "Молодой учитель"

Молодым учителем 2023 года стал 23-летний преподаватель гражданского образования Петр Ситек из Львова. Особенность его преподавания состоит в том, что он учит школьников не скрывать свои чувства и позволять испытывать печаль, радость, недовольство или удовольствие. Свои уроки педагог проводит в неформальной обстановке и хочет быть ученикам другом, к которому можно обратиться за помощью.

"Я преподавал лайф-менторство, лидерство, счастье. В целом все методы известны. Вопрос в том, готовы ли все воспринимать новые методы, отличающиеся от старых", – рассказал Петр Ситек.

Он также добавил, что желает всем учителям веры в то, что вся их работа проходит не зря.

"Вера – это самое малое и одновременно одно из важнейших вещей, которые мы можем дать другим людям. И это и есть о неравнодушии. Шаг за шагом от глаз, которые горят у учеников до мечтаний, которые сбываются и сейчас меняют мир. Так что буйно мечтайте , верьте в себя и в других и совместно мы сможем сделать эту страну и мир лучше" – подытожил молодой учитель.

Награду педагогу вручила первая леди Украины Елена Зеленская и исполнительный директор Finn Church Aid Патриция Марущак.

"Благодарность нашим учителям, за то что они при всех страшных испытаниях, несмотря на ужасную войну продолжают учить наших детей. И не только учить основным предметам, но и учить своим примерам стойкости, вере в жизнь, вере в то, что все будет хорошо, что есть надежда у каждого ребенка, каждой семьи и нашей страны", – отметила Зеленская.

Она также отметила важность гендерного компонента и престижность профессии учителя.

"Среди украинских учителей 85% – женщины. И очень хочется, чтобы больше мужчин шло в профессию. Эта профессия привлекает и интересует ребят, поэтому благодаря гендерному равенству среди учителей наши дети вырастут гендерно сознательными людьми", – добавила первая леди.

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей, меняющих образование. Она проходит при поддержке общественного союза "Освіторія" и начинается с 2017 года, каждый раз подчеркивая важность педагогов в Украине. В 2023 году Global Teacher Prize Ukraine собрала более полутысячи историй учителей со всей страны, пять из них получили награды в размере одного миллиона гривен на осуществление образовательной мечты.

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