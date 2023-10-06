Школьники Запорожья подали кандидатуру учителя по физике на премию Global Teacher Prize Ukraine 2023 и его номинировали. Кто такой Максим Гвоздецкий

Кандидатуру учителя физики с Запорожья Максима Гвоздецкого, школьники гимназии подали на номинацию премии Global Teacher Prize Ukraine 2023. Преподаватель не мог поверить, что ученики совершили такой поступок для него.

Педагог рассказывает Суспільному, что когда с ним связались для подтверждения заявки, едва не потерял сознание. Делится, что в свою работу вкладывает душу и делает интересный видеоконтент для школьников, чтобы проще объяснить сложный предмет.

"Я первый год принимаю участие. Мне сказали дети, что они оставили историю обо мне. Я подумал, что и я немного подробнее о себе расскажу. На прошлой неделе со мной связались и сказали, что моя история им понравилась. Честно говоря, у меня земля ушла из-под ног. Я просто в это не верил", – сказал знаток физики.

Видео дня

Еще со времен пандемии, когда обучение стало дистанционным, Гвоздецкий стал выкладывать видеоуроки по предмету для школьников на собственном ютуб-канале. Сейчас онлайн продолжается из-за войны войны, но преподаватель говорит, что до сих пор выставляет смонтированные видео и лабораторные работы, потому что дети вдохновляют на создание такого полезного контента.

Делится, что для того, чтобы ученикам было интереснее, использует персонажей из мультиков, фильмов или исторических личностей, и будто от их имени ведется занятие. Учитель с помощью видео и картинок объясняет детям формулы и эксперименты. Говорит, что школьники от такого способа в восторге.

"Я в свои уроки вкладываю душу. Мне хочется, чтобы с детьми мы были друзьями. На уроках физики много ученых, поэтому рассказываю интересные истории о них", – рассказывает педагог.

Каждый урок у преподавателя начинается также особенно, в частности он рассказывает исторические события, которые происходили в этот день. Кроме этого, пользуется методом ассоциации, чтобы дети лучше запоминали формулы.

Церемония награждения участников Global Teacher Prize Ukraine 2023 состоится 7 октября.

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