Учителя придумали, как проводить 5 классам уроки украинского языка без учебников. Опыт школы в Полтавской области

На Полтавщине преподаватели пятых классов нашли выход, как обходиться без печатных учебников украинского языка, пока их доставляют в учебное заведение. Уже около месяца уроки проводят с помощью электронного варианта и интерактива.

В Полтавской области впервые принимают пособия, которые печатались за средства, предоставленные благотворительными организациями, рассказал директор областного департамента образования Евгений Кончаковский Суспільному. По его словам, все 15 906 учебников уже доставили в область, однако еще не готово решение, как их передавать в учебные заведения.

"Для нас это впервые, кроме того, в других областях учебники получили немного раньше, а мы получили только на прошлой неделе", – отметил Кончаковский

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Учителя в таких ситуациях не растерялись и проводят уроки украинского языка с помощью интерактива и делают акцент на слуховых заданиях, в частности добавляют и интересные минутки. Однако говорят, что родители после обучения онлайн постоянно спрашивают, когда появятся учебники, потому что им хочется, чтобы дети могли полноценно получать знания в классах.

Директор Россошенской гимназии Евгений Яловец рассказывает, что не хватает книг не только по украинскому языку, но и по другим предметам. Так что в такой ситуации и учителям и школьникам приходится пользоваться электронными вариантами.

"Из всех предметов, которые дети изучают в пятом классе, мы имеем только три вида учебников: "Окружающая среда", "Культура добрососедства" и "Математика", – рассказал руководитель заведения.

В библиотеке учебного заведения, в частности, говорят, что учебники по предмету окружающей среды получили еще летом, другие же книги – в прошлом году, когда начали вносить изменения в программу Новой Украинской Школы (НУШ). Работники также добавили, что после того, как книги поступят в гимназию, школьникам они выдадутся уже на следующий день.

Евгений Кончаковский уверяет, что доставка учебников по украинскому языку уже началась по школам области, а завершить распределение изданий по учебным заведениям планируется до 6 октября.

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