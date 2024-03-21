Больше никаких ''Солнышек'', ''Кузнечиков'' и ''Спик Инглиш'': языковой омбудсмен дал указание проверить названия детских садов в Украине

В Украине проверят названия детских садов. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он отметил, что получает значительное количество жалоб относительно названий заведений дошкольного образования, которые носят русскоязычный характер и не отвечают стандартам украинского языка.

По словам чиновника, во время выборочной проверки в реестре были найдены некоторые названия, которые не соответствовали здравому смыслу. В частности, он привел в пример "Солнышко", "Кузнечик", "Спик Инглиш", "Ивушка", "Черёмушки", "Инжераш", "Гринрайс кидс" и т.д. Языковой омбудсмен на официальной странице в Facebook заявил, что обратился к местным властям регионов, чтобы они приложили максимальные усилия, чтобы избавиться от иноязычных искажений.

"К нам поступают нередкие жалобы по названиям дошкольных учебных заведений, которые носят русскоязычный характер, не отвечают стандартам государственного языка, а некоторые – просто здравому смыслу. Русифицированные, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иноязычные кручи присутствуют везде, и этому нужно положить конец", – сказал Кремень.

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Он подчеркнул, что страна должна решительно отстаивать приоритет украинского языка во всех сферах жизни и обратился к соответствующим нормам закона, согласно которым названия учреждений, организаций, вывесок и т.д. должны выполняться на государственном языке. В то же время, такие названия могут обозначаться на английском, однако подаваться с правой стороны или внизу.

Во время выборочной проверки названий заведений дошкольного образования в реестре субъектов образовательной деятельности были обнаружены также такие названия: "Ладоньки", "Карандашкино", "Васильок", "Тополек", "Зоренька", "Заинька", "Рома+" Машка", "КульБабочка", "Мугурел", "Универсул прикиндеилор", "Эндекерт", "Пачирта", "Монтессоры фемели", "Британика кидс" и т.д.

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