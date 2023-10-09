6 эффективных лайфхаков, как научить ребенка запоминать

Запоминание – неотъемлемая часть образования, которой часто пренебрегают. Родители так заняты подталкиванием детей к успешной сдаче экзаменов, что дети, стремясь занять первое место в классе, забывают, как правильно учиться, чтобы не перегружать себя.

Шесть лайфхаков, которые помогут ребенку учиться лучше и стать умнее собрали в Entertainment Times. Предлагаем ознакомиться с ними подробнее.

Утренние часы обладают огромной энергией

Учение утром – давняя практика. Во времена, когда существовала Гурукула, процесс обучения начинался на рассвете, а перед этим ученики выполняли свои утренние дела. Применение этого способа на практике может эффективно работать и для современных детей. Независимо от того, как все развилось, процесс обучения остается постоянным.

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Записать на диктофон и переслушать

Запишите отрывок, который вы хотите запомнить на диктофон, чтобы затем прослушать его. Повторная речь и прослушивание может помочь лучше запомнить материал.

Фиксировать важное

Детей следует поощрять писать, переписывать и повторять в течение нескольких дней. Записываемый материал легко запоминается. Попытайтесь сделать процесс интересным для школьников, например, завести новые тетради для каждого урока, или, возможно, выбрать разные цвета ручек.

Повторять выученное

Центральным ключом к пониманию и лучшему обучению является повторение, например, прописывание чего-то несколько раз. Если это трудный предмет, попросите ребенка записать немного больше.

Закреплять материал

Дети изучают несколько предметов каждый день, и им практически невозможно запомнить все за раз, если не использовать правильную стратегию. Когда ребенок перестанет записывать и запомнит материал, попросите его закрепить знания, повторив все сначала.

Следовать фиксированному расписанию

Ничего не выходит, когда все идет не по плану. Одна из причин, почему школы работают по фиксированному расписанию. Попросите ребенка соблюдать его и дома. Помогите ему составить график, который будет включать и новые знания и повторения. Поэтапный подход поможет облегчить обучение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вопросы следует задать учителю своего ребенка перед началом обучения.

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