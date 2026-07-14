6-летняя украинка покорила интернет своим невероятным голосом: ее песня, исполненная для крестной на свадьбе, стала вирусной в TikTok. Видео

Шестилетняя девочка Анна Иванушко покорила интернет своим вокалом, исполнив песню на свадьбе своей крестной. Видео стало вирусным в социальной сети TikTok и набрало более 5 миллионов просмотров.

Видео дня

Пост появился на странице девочки и получил почти 340 тысяч лайков. Впоследствии было опубликовано видео, где Анна вышла на сцену украинской певицы Алены Омаргалиевой, осуществив свою мечту. Девочка по просьбе артистки спела припев из известной композиции "Не пьяна – закохана".

Анна учится в одной из вокальных школ в Новояровске (Львовская область) и часто участвует в конкурсах. Пользователей сети восхитило выступление маленькой артистки, они отмечали, что ничего милее они не видели.

Главные истории дня

"Из уст ребёнка звучит истина. Очень красивое исполнение".

"Это лучшее поздравление, крестная, сижу и плачу, пересмотрела уже больше 10 раз".

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