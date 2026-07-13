'Куда смотрят родители?' Сеть покорили видео с детьми, которые лезут в грязь и плавают в лужах

Украинцев покорили видео с детьми, которые бегают по лужам, пытаются в них плавать, а также прыгают в грязи. Многие отмечали, что современному поколению повезло иметь родителей, свободных от стереотипов.

Видео дня

Пост в Threads, который опубликовала мама мальчика Диана Карна, который прыгал в лужах, набрал более 350 тысяч просмотров. Она в шутку подписала видео: "Куда смотрят родители этого ребенка?". Комментарий-ответ на этот вопрос, что взрослые наблюдают за счастливым ребенком, понравился почти 40 тысячам пользователей сети.

В комментариях украинцы также рассказывали, что за рубежом дети познают мир именно таким образом. В то же время многие делились тем, что подобные воспоминания – одни из самых приятных из детства, а некоторые родители говорили, что позволяют малышам попрыгать после дождя, ведь они заслуживают беззаботного детства.

Главные истории дня

"Повезло этому поколению малышей иметь родителей, хотя бы частично свободных от стереотипов и страхов".

"А что не так? У вас детства не было? В Скандинавии все дети так делают в детских садах, это входит в программу, дети познают мир именно таким образом".

"Знаете, я уже старая и очень мало помню из раннего детства, но одно из самых приятных воспоминаний – это как мы, дети, в деревне месили ногами глину на саман. Мы были испачканы насквозь".

"Смотрят, как их ребёнок счастлив и прыгает по луже. Я позволяю своим детям порезвиться, когда же им еще это делать, как не в беззаботном детстве? Эта война и так отняла у многих детей то, что по праву принадлежит им, пусть хотя бы такие мелкие радости останутся".

"Счастливое детство должно проходить именно так".

"Мы выводили своих детей после дождя в Киеве, чтобы они бегали по лужам. Традиция".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась дискуссия из-за видео учительницы о первоклассниках.

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