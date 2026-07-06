'Чем родители занимались с ними до 6 лет? Ничем?' В сети разгорелась дискуссия из-за видео учительницы о первоклассниках

Учительница из Харькова Ольга Федотова опубликовала шутливое видео о первоклассниках, в котором иронично обратила внимание на речь детей. В частности, речь шла о том, что в начальной школе педагогам часто бывает сложно понять, что говорят мальчики и девочки.

Видео дня

Видео, которое Федотова выложила в Facebook, набрало почти 400 тысяч просмотров. В комментариях к посту многие пользователи сети удивлялись, чем занимаются родители до 6 лет, если дети плохо разговаривают в первом классе.

Также украинцы обращали внимание на то, что очень часто у учеников скудный словарный запас, но при этом они понимают нецензурные слова. В то же время другие отмечали, что иногда дети знают больше слов, чем их родители. Кроме того, некоторые указывали, что взрослые не обращают внимания на проблемы школьников и считают, что те "выговорятся".

"С каждым внуком становится сложнее, хотя я уже на пенсии. Самые младшие близнецы не хотят ничего учить, стишки игнорируют. Хотя знают азбуку на украинском, английском, немецком, считают в пределах 100, складывают и вычитают в пределах 10 в 4,5 года. Но они как-то ограничены в пересказе, в рассказах, в повторении. Ответы лаконичные, не развернутые. Я работала 10 лет в детском саду. Разница с современными детьми огромна. Современные хранят знания где-то в голове, не озвучивая их. Трудно вытащить это наружу. А разговаривают, повторяя мультяшных героев, как образец".

Главные истории дня

"Наша учительница ещё долго на собрании вспоминала прекрасный четвёртый класс, который она выпустила. Слушать это было не очень приятно. Прошел год, теперь и наш класс стал привычным, не таким, конечно, прекрасным".

"Да послушайте, как разговаривают родители! Некоторые чуть лучше детей, а то и хуже, о словарном запасе вообще промолчу".

"Этого никто не поймёт, кроме учительницы начальных классов. Да и ещё нужно заслужить, чтобы птенчик так захотел щебетать".

"Знаете, а ещё стало страшно, а не смешно, когда приходят дети, и их словарный запас состоит из матерных слов. Родители потеряли совесть или как ещё назвать такое".

"Понимаю! А как же они смешны, когда смеются беззубыми ртами. А то, что у детей в последние годы прогрессирует дефект речи – это правда. У нас в школе был логопед, который получал зарплату от района. Сейчас это только в частном порядке. Не всем это по карману, а некоторые родители не обращают внимания на эту проблему. Я отправила свою внучку к логопеду в 4,5 года – к старому, проверенному годами специалисту".

"Это действительно так. Родители часто не обращают внимания на речь детей. Когда просишь обратиться к логопеду, они говорят: "Само разговорится".

"Сейчас с детской речью происходит что-то непонятное. Такое можно услышать не только в первом классе".

"Самое страшное, что многих родителей речь их детей не волнует. Некоторые пишут: "они разговорятся". Чтобы "они разговаривались", нужно работать над произношением ребёнка. 5 % времени урока уходит на работу с произношением звуков, чтобы понять, что говорит ребёнок. А это далеко не работа учителя, но мы работаем".

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