'Почти 5 тысяч детей и это на вторую смену': сеть потрясло количество первых классов в школе в Киевской области

Украинцев поразило количество первых классов в школе на Софиевской Борщаговке (Киевская область). Папа будущей школьницы рассказал, что его дочь будет учиться в 1–М классе во второй смене, тогда как после этой буквы сформировали еще пять классов.

Видео дня

По словам мужчины, в первые классы во вторую смену зачислено более 4700 детей, а в первую уже не было мест. В видео, которое опубликовала Ирина Безпалюк в TikTok, отец первоклассницы подчеркнул, что им повезло попасть в школу.

Сеть удивилась такому количеству классов, и многие отмечали, что подобная ситуация наблюдается и в других школах. Однако большинство пользователей сети говорили, что в поселках ситуация противоположная и детей не хватает для набора хотя бы нескольких классов. В то же время в некоторых школах Киева вообще не набрались первые классы, и учебные заведения приходится закрывать.

"4 года назад записала дочь в 1-Р класс на вторую смену в Софиевской Борщаговке, планировала и перевела в киевскую школу. В лицее два класса, учатся на первой смене, меньше проблем, чем в области, меньше онлайн-обучения. Правда, приходится возить ее каждый день".

Главные истории дня

"В Дарницком районе некоторые школы не смогли набрать первый класс. У нас на Осокорках – А и Б, в соседнем – А, Б, В".

"А в нашем поселке, к сожалению, не будет 1-го класса, детей нет".

"В нашем поселке в этом году в первый класс пойдут 6 детей".

"У нас в Вишневом пока "Е", но будет больше, после того как вторую школу сделали исключительно для 10–12 классов".

"Потому что школы нужно строить, у нас в Борисполе все школы переполнены и уже давно работают в две смены".

"У нас в селах школы закрывают, потому что нет детей".

"Мы идем в 1–Е класс, в классе 35 детей".

Напомним, что украинцы раскритиковали логику учителей при наборе школьников в классы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР школьники "перескакивали" 4-й класс и когда Украина отказалась от этой практики.

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