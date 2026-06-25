Делят детей по успеваемости: украинцы назвали логику учителей при наборе школьников в классы

Каждый всю жизнь помнит букву, обозначавшую его класс в школе – А, Б, В и так далее. Но не каждый задумывался над тем, по какому принципу происходит распределение этих букв. Спросить об этом в соцсети решила киевлянка Наталья Ямбор.

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В своем Threads она разместила такой пост: "Учителя и завучи школ. Объясните, пожалуйста, по какому принципу вы делите детей на А-класс, Б-класс, В-класс…? И по какой логике набираете Д-класс? Прямо суперинтересная эта загадка мира". И собрала немало интересных и остроумных ответов.

Из ответов выяснилось, что у некоторых учителей есть довольно четкие критерии распределения. Например, классы могут делиться по уровню подготовки учеников: А – отличники, Б – среднячки и далее по убыванию успеваемости. Этот вариант набрал больше всего комментариев. В некоторых школах происходит распределение по профилю обучения: класс А для гуманитариев, Б – математика, В – естественные науки. Встречались и комментарии о географическом подходе. В неназванном селе дети, жившие до канавы в центре, попадали в класс А, за канавой – в класс Б.

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Одна из учительниц начальной школы рассказала, что у нее была возможность выбрать для своего класса любую букву. "Работая по программе "Світ чекає крилатих", я выбрала для своих учеников букву К", – написала она.

Еще одним популярным вариантом распределения оказался рандомайзер. Кто-то раскладывал папки с документами учеников поочередно в разные стопки. Где-то отталкивались от количества – набрали первых 28 учеников и записали их в класс А, следующие 28 уже были в классе Б и так далее. А в одной школе директор решил провести эксперимент и позволил ученикам самостоятельно поделиться, кто с кем хочет учиться. Эксперимент оказался на удивление удачным.

Комментаторы рассказали и о компромиссном варианте. Буква класса присваивалась по имени классного руководителя. И это снимало даже открытые конфликты между родителями.

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