Учитель истории из Житомира разрешил ученикам использовать шпаргалки на контрольной работе и покорил сеть: есть хитрый нюанс

Использование шпаргалок на экзаменах и контрольных работах – предмет ожесточенных споров. Их осуждают, но в том, что их пишут, видят пользу, ведь это становится своеобразной формой подготовки. А некоторые учителя даже экспериментируют с разрешением на шпаргалки. Именно так поступил преподаватель истории одного из лицеев Житомира Андрей Магалецкий.

Видео дня

Педагог разрешил своим ученикам пользоваться шпаргалками на контрольной работе, но выдвинул им условие: размер листочка с подсказками не должен превышать 5 х 5 сантиметров. При этом Магалецкий лично проверил размеры шпаргалок и отсеял те, которые не вписывались в заданный формат. Ролик об этом он опубликовал у себя в Instagram.

Свое видео он назвал "История о том, как Андрей Михайлович разрешил принести шпаргалку на контрольную, но строго 5 на 5 сантиметров". А в описании добавил: "Возвращаем в моду рукописные шедевры, а не те бездушные ИИ в телефонах".

В ролике видно, как к учительскому столу подходят со своими работами школьники. Они замечают, что процесс замеров записывается на видео, и многие от этого смущаются. Но уже некуда деваться – шпаргалка готова. Один из парней также удивляется, что подсказка могла быть согнута в несколько раз или сложена гармошкой. Ему отдельно посочувствовали в комментариях.

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Кстати, многие комментаторы вспоминали свое школьное детство. Кто-то благодарил учителей, которые разрешали использовать "консультативные карточки" и конспекты, кто-то рассказывал о креативных форматах шпаргалок.

Однако многие комментаторы отметили, что написание шпаргалки от руки – неплохой метод обучения. Мол, приходится самостоятельно прорабатывать и структурировать материал, а это способствует запоминанию.

Кстати, существуют даже исследования, которые описывают пользу от написания шпаргалок. Так, еще в 1989 году психолог в области образования из Университета штата Аризона Мишель Чи вместе с коллегами опубликовала работу, доказывающую, что активное осмысление и объяснение материала своими словами значительно улучшает понимание и запоминание. А американский когнитивный психолог Роберт Бьорк доказал, что информация, которую человек генерирует сам (пишет, формулирует), запоминается лучше, чем просто прочитанная. В свою очередь канадский преподаватель и исследователь академической добросовестности Фрэнк Маккабе пошел дальше и установил, что студенты, которым разрешают подготовить одну шпаргалку, лучше систематизируют материал, а иногда даже меньше пользуются подсказкой на экзамене, потому что уже выучили все во время создания.

Неизвестно, руководствовался ли Андрей Магалецкий работами этих ученых, но, похоже, что он пошел интересным путем в борьбе с недобросовестным использованием искусственного интеллекта в обучении. По крайней мере, он заставил своих учеников вручную переписать материал контрольной работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как киевский учитель физики Руслан Цыганков разрешил ученикам остаться в классе одним во время контрольной работы. "Посмотрим, что они там напишут", – сказал он.

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