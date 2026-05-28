'Такие учителя автоматически попадают в рай': Руслан Цыганков растрогал сеть поступком во время контрольной

Учитель физики и информатики одной из киевских школ Руслан Цыганков прославился в интернете тем, что показывал, как строит доверительные отношения со своими учениками. На днях он растрогал сеть еще одним поступком, на который пошел ради детей.

Педагог опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлел, как "выходит в учительскую" на вызов прямо во время написания контрольной работы. "Посмотрим, что они там напишут", – сказал Цыганков в конце. И спросил у своих подписчиков: "А у вас учителя выходили в "учительскую"?".

Комментаторы были очень тронуты поведением преподавателя. Говорили, что учителя, которые так делают, автоматически попадают в рай. Цыганкова хвалили за то, что помогает детям. А некоторые указывали на то, что за эти несколько минут, пока ученики находятся без присмотра, списать получится только у тех, кто знает, что нужно списывать и откуда.

Другие педагоги также признались, что дают детям несколько минут на то, чтобы отыскать нужную тем информацию. Даже когда им самим в свое время такой возможности не давали.

Отметим, что в западной практике существует такое понятие как trust-based exams – это экзамены, сдача которых базируется на доверии преподавателя к студентам. Во время них участники не находятся под наблюдением и могут работать над заданиями любым способом, в том числе списывать.

Этот метод вызывает немало дискуссий по поводу уместности и эффективности. Основная претензия к нему заключается в том, что ученики и студенты в подобных ситуациях склонны злоупотреблять доверием. Однако исследование, проведенное в 2024 году показало, что отсутствие надзора может на самом деле быть эффективным в снижении уровня списывания. Особенно если предварительно напомнить о важности академической добропорядочности. Поэтому дискуссия продолжается.

