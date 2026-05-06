Почему светодиоды мерцают на видео? Учитель физики Руслан Цыганков дал простое объяснение и вступился за девушку, которая задала такой вопрос

В соцсетях разгорелась дискуссия из-за, казалось бы, простого вопроса о физике. Пользовательница Виктория Боряк опубликовала видео со светодиодным табло на заправке и поинтересовалась, почему на записи оно мерцает, хотя в реальности этого не видно.

Видео дня

"Что происходит?! Хотела снять стелу с ценниками, а на видео она мерцает, хотя вживую не мерцает", – написала она. Впрочем, вместо объяснений в комментариях девушка получила волну насмешек. Некоторые пользователи начали иронизировать, что для людей, которые не знают физики, "весь мир – магия".

На неприятную ситуацию обратил внимание учитель физики и информатики из Киева, а также популярный блогер Руслан Цыганков. Он не только объяснил явление, но и публично поддержал автора сообщения. "Из-за тех людей, кто начал оскорблять человека и показывать спесь – люди боятся задавать вопросы. Вы молодец, что поинтересовались. Это – замечательно", – написал он.

По словам учителя, причина эффекта, который появился на видео, заключается в принципе работы светодиодов и камеры смартфона. "Если коротко, цифры на табло не горят постоянно. Они то включаются, то выключаются. Но делают это с такой частотой, что человеческий глаз не замечает", – объяснил Цыганков. Он добавил, что камера телефона работает иначе: "Телефон снимает (на самом деле делает кадры) с частотой, например, 30 кадров в секунду. И частота включения цифр не совпадает с частотой смены кадров у камеры".

Более подробно с точки зрения физики это явление объясняется так: светодиоды используют так называемую широтно-импульсную модуляцию – они очень быстро включаются и выключаются, регулируя яркость. Человеческий глаз имеет инерционность восприятия, поэтому видит свет как непрерывный. Зато камера фиксирует отдельные кадры с определенной частотой и "ловит" моменты, когда диоды частично или полностью выключены. Из-за этого на видео появляется эффект мерцания или полос.

Иногда ситуацию усиливает так называемый rolling shutter – когда сенсор камеры считывает изображение не одновременно, а строка за строкой. В сочетании с мерцанием светодиодов это создает еще более заметные артефакты.

После того, как Цыганков призвал не бояться задавать вопросы, Threads-пост Виктории получил новую волну поддержки. Девушка также отреагировала на критику: "Унижать и насмехаться над человеком из-за того, что он чего-то не знает (даже если это "элементарное"), – это дно, которое уже не пробьется!".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Руслан Цыганков удивил соцсети объяснением, как правильно пользоваться электросчетчиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!