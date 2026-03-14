"Почему этому не учат в школе?" Учитель физики Руслан Цыганков объяснил, как пользоваться счетчиком, и поразил сеть

Звездный учитель физики и информатики Руслан Цыганков поразил сеть сообщением о том, как пользоваться счетчиком. Мнения украинцев в комментариях разделились: одни поблагодарили педагога, другие начали шутить, что это слишком простая информация.

Свою пошаговую инструкцию педагог опубликовал в социальной сети Threads. Также он оставил ссылку на YouTube, благодаря которой каждый сможет разобраться в этой, казалось бы, несложной, но такой важной теме.

Как пользоваться счетчиком – инструкция от Руслана Цыганкова

"1. Представим, что на вашем счетчике сейчас показания 001234.51. Целая часть (001234): это то, сколько мы потребили за все время. Когда вы включаете стиральную машину (мощность ~2 кВт) на 1 час стирки при 60 градусах, цифра изменится на 001236 (добавится примерно 2 единицы из-за нагрева воды).

2. Дробная часть (.5): на механических счетчиках это цифра в красной рамке. Она крутится постоянно. Если вы видите, что она движется, хотя дома вроде все выключено – значит, тихо спят зарядки телефонов, микроволновка с часами или телевизор в режиме ожидания.

3. Передача данных: мы берем только целую часть. Если вы передадите 12345 вместо 1234, система подумает, что вы за месяц использовали энергию небольшого завода, и выставит счет на десятки тысяч гривен. И будет немного грустно.

4. Платим мы за разницу между показаниями. Если в этом месяце у вас 01234, а в прошлом было 01134, то, сложными математическими расчетами, мы узнаем, что за месяц потребили 100 кВт-ч. Умножаем на стоимость за 1 кВт-ч. Это и будет ваша плата за электроэнергию", – расписывает в своей заметке физик.

В комментариях благодарят за информацию и уточняют, что несмотря на то, что она легкая и многим известна, читать было интересно, а детям ее мало кто объясняет, приходится разбираться самим, когда сталкиваются с этим в реальной жизни.

"Почему этому не учат в школе и университете, спасибо вам, что делитесь", "Кажется, что дети должны знать очевидные, на наш взгляд, вещи, но это не так – многому их не учит никто", – пишут пользователи.

