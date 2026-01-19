'Ты тетрадь принес?' Руслан Цыганков рассмешил сеть видео, в котором парни-подростки 2000-х узнают себя

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков рассмешил сеть видео, где спросил десятиклассника, принес ли он тетрадь на урок. Парень достал из кармана брюк тетрадь и ручку и положил их на парту.

Видео дня

Видео педагог выложил на своей странице в TikTok. Украинцы присоединились в комментариях к обсуждению, делясь собственными воспоминаниями и узнав в парне себя. Так, кто-то рассказывал, что на все предметы была одна тетрадь. Некоторые говорили, что всю учебную литературу оставляли в классе, чтобы домой ничего не носить.

"У нас в 10 и 11 классе была крутая классуха, мы не носили тетрадь домой, а оставляли у нее в кабинете. Как и учебники, которые мы не забирали домой".

"О, у нас так тоже ребята ходили, а все учебники у них были сложены на подоконнике. Потому что шкафов в классе не было".

"Была одна тетрадь на 96 листов на 10-11 класс".

Некоторые из пользователей соцсети рассказывали, что ребята ходили в школу с одной тетрадью, а ручку давали девочки. А кто-то говорил, что вместо ручки школьники приносили половину сломанного карандаша.

"И это не все, что там есть! Я так таскала полпенала и пару тетрадей".

"У кого-то есть день без рюкзаков, а здесь с такими карманами можно и год без рюкзаков".

"Брат говорил: "Одна тетрадь на все предметы, а ручку кто-то из девочек даст".

"У меня дочь носит тетрадь в кармане курточки, она уже напоминает букву "С", 9 класс".

"У моего еще есть половина поломанного карандаша".

