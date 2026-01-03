'Ложись спать!' Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

Учительница Ольга Ворощук рассмешила сеть диалогом с мамой ученика. Так, педагог записала голосовое сообщение в 5 вечера, где жаловалась на поведение школьника и рассказала о проблемах с выполнением работы.

На это сообщение мама мальчика ответила учительнице в половине одиннадцатого вечера: "ложись спать". Педагог с этим согласилась и написала "Спокойной ночи". После этого преподавательница получила сообщение, что это было случайно и она писала его сыну. Об этом Ворощук рассказала в заметке в Threads.

"Писала маме ученика голосовым об определенных проблемах с выполнением работы, с поведением и тому подобное. Она случайно мне отправила "пожелание спокойной ночи", – поделилась педагог.

Пользователи соцсети удивились реакции учительницы. В частности, они отмечали, что их смутила покорность преподавательницы, когда педагог согласилась с сообщением о том, чтобы она ложилась спать. В то же время, украинцы поделились своими курьезными случаями, когда они писали сообщения не тому, кому думали.

"Топ "самый вежливый репетитор/учитель". Награду за первое место получаете вы".

"Ей не надо было извиняться. Ведь она была права".

"Я бы наверное тоже после такого сообщения пошла спать".

Так, кто-то из учителей поделился, что вместо мужа прислал сообщение директору с цветами, которые бы хотелось получить.

"Поздно вечером переслала рилз с цветами мужу и написала "хочу такие". Утром смотрю – сообщение, но от моего директора. Она пишет: "ок". Оказывается, я ей случайно написала про цветы".

