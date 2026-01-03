Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Ложись спать!" Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,0 т.
'Ложись спать!' Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

Учительница Ольга Ворощук рассмешила сеть диалогом с мамой ученика. Так, педагог записала голосовое сообщение в 5 вечера, где жаловалась на поведение школьника и рассказала о проблемах с выполнением работы.

Видео дня

На это сообщение мама мальчика ответила учительнице в половине одиннадцатого вечера: "ложись спать". Педагог с этим согласилась и написала "Спокойной ночи". После этого преподавательница получила сообщение, что это было случайно и она писала его сыну. Об этом Ворощук рассказала в заметке в Threads.

"Ложись спать!" Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

"Писала маме ученика голосовым об определенных проблемах с выполнением работы, с поведением и тому подобное. Она случайно мне отправила "пожелание спокойной ночи", – поделилась педагог.

Пользователи соцсети удивились реакции учительницы. В частности, они отмечали, что их смутила покорность преподавательницы, когда педагог согласилась с сообщением о том, чтобы она ложилась спать. В то же время, украинцы поделились своими курьезными случаями, когда они писали сообщения не тому, кому думали.

"Топ "самый вежливый репетитор/учитель". Награду за первое место получаете вы".

"Ложись спать!" Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

"Ей не надо было извиняться. Ведь она была права".

"Я бы наверное тоже после такого сообщения пошла спать".

"Ложись спать!" Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

Так, кто-то из учителей поделился, что вместо мужа прислал сообщение директору с цветами, которые бы хотелось получить.

"Поздно вечером переслала рилз с цветами мужу и написала "хочу такие". Утром смотрю – сообщение, но от моего директора. Она пишет: "ок". Оказывается, я ей случайно написала про цветы".

"Ложись спать!" Учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка

Ранее OBOZ.UA рассказывал, стоит ли делать перерывы между занятиями: мнения репетиторов разделились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!