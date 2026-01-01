'Деньги деньгами, но научитесь уважать ученика'. Стоит ли делать перерывы между занятиями: мнения репетиторов разделились

Учительница математики Наталья Хриленко обратилась к репетиторам и призвала их делать перерывы между занятиями в 15 минут. Она отметила, что перед тем, как требовать уважения к себе, стоит сначала научиться уважать своих учеников.

Об этом педагог написала в заметке в Threads. По ее словам, неприятно слышать от преподавателя, что нужно завершать занятия ровно в 16:00, ведь уже начинается следующее и ждет следующий ученик.

"Уважаемые репетиторы, поставьте между занятиями 15 минут перерыва. Поставьте себя на место ученика: неужели вам бы было приятно, если бы услышали в свою сторону: "Ну все, уже 16:00. Заканчиваем, потому что у меня в 16:00 уже следующее занятие и следующий ученик". Деньги деньгами, но перед тем, как требовать уважения к себе, сначала научитесь уважать своих учеников. Говорю как со стороны учителя, так и со стороны ученика", – написала педагог.

В то же время мнения ее коллег разделились. Так, некоторые отмечали, что ученик платит за час, поэтому и получает урок за это время. Кроме того, репетиторы указывали также, что это именно о тайм-менеджменте, ведь за 10 минут до конца занятия стоит его подводить к логическому завершению. Если же педагог постоянно задерживается, то у него плохое планирование урока.

"А при чем здесь "приятно"? Люди заплатили за час – с 15:00 до 16:00. Они получили этот час. Что не так?"

"Говорить такое странно, но если занятие длится 60 мин и оно началось в 15:00, то закончить ровно в 16:00 – логично".

"Ничего не понятно из вашего поста. Мои ученики платят за час. Я работаю час, мягко завершаю урок на упражнении, где мы отрабатываем изученное. разбираем ошибки, смотрим на д/з и прощаемся. Почему я должна работать 1:10, если мне платят за 1 час?"

Зато некоторые из репетиторов согласились с таким мнением учительницы и советовали делать перерывы для себя, чтобы подготовиться к следующему занятию или выпить кофе и перекусить. К тому же неуважение ко времени человека – когда его задерживают.

"Коллеги, делайте паузу в 15 минут не для того, чтобы дополнительно работать с учеником, а для себя. Сделайте себе кофе/чай, бутерброд, посидите в соцсетях, подготовьте файлы перед следующим занятием. Задерживать человека дольше необходимого – это тоже неуважение к его времени. Терпеть не могу, когда мои репетиторы меня задерживают. У меня есть час – с 15 до 16 – значит, ровно в 16:00 надо закончить. Учитесь планировать тайминг занятия".

"Для меня 15 минут – это минимум между уроками, и не потому, что плохой тайм-менеджмент, а потому что мне это время нужно, чтобы переключиться, размяться и подготовить все для следующего урока".

