'Это нарушение закона'. Учительница обратилась к классным руководителям, которые пишут в родительские чаты причины отсутствия детей в школе

Учителя не имеют права требовать от родителей, чтобы они писали в общем чате причины отсутствия детей в школе и обнародовать списки тех, кого не будет на уроках. Передавать такие данные можно только администрации школы или родителям конкретного ученика.

Видео дня

На этом отметила эксперт по правам учителей Марианна Гончаренко в заметке в TikTok. Она подчеркнула, что ни один из родительских чатов не является местом для информации о персональных данных учеников, а ее предоставление является нарушением закона.

"Классные руководители, прекращайте публиковать списки отсутствующих и причины отсутствия в общий чат. Это не мелочь и не все так делают. Это нарушение закона. Ни один родительский чат не является местом для такой информации. Ни одно "родители должны знать" не является оправданием. Ни одно "так удобнее" не снимает с учителя ответственность. Передавать такие данные можно только администрации школы или родителям конкретного ребенка. Все остальное – прямое нарушение законодательства Украины о защите персональных данных и создание рисков для школы и для вас лично", – объясняет эксперт.

Она добавляет, что распространение данных, связанных со здоровьем запрещено без четкого законного основания.

Напомним, учителя не имеют права нарушать права учащихся на получение образования. Поэтому, согласно утверждениям юристов, педагоги не могут выгонять школьников с уроков. В то же время статья "Запрет дискриминации в сфере общего среднего образования" отмечает, что школьники не должны подвергаться никаким формам дискриминации, в частности иметь любые ограничения в образовательном процессе. Поэтому любые ограничения относительно участия ученика в обучении недопустимы.

После того как директор школы получил сообщение о подобном случае, должно быть инициировано рассмотрение вопроса о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеют ли право требовать от учителя проводить открытый урок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!