Имеют ли право требовать от учителя проводить открытый урок: разъяснение

От учителей не имеют права требовать проводить открытый урок, ведь это не единственная форма изучения педагогического опыта. На этом отмечает заместитель директора школы Виктория Школьная.

В заметке в TikTok Школьная рассказывает, что учитель имеет право самостоятельно выбирать форму, методы, средства изучения, а также способы демонстрации своего опыта. Поэтому если педагогу некомфортно проводить открытый урок, он может предложить альтернативную форму изучения своего опыта.

"Имеют ли право требовать? Нет. Обязывать не имеют права. Педагогический опыт может изучаться аттестационной комиссией или администрацией учреждения, но форма этого изучения, она является необязательной. Учитель имеет право самостоятельно выбирать форму, методы, средства изучения, а также способы демонстрации своего опыта", – отмечает Школьная.

По ее словам, также стоит обратить внимание на закон об образовании, а именно статью 54, где указано, что педагогический работник имеет академическую свободу и педагогическую автономию.

Кроме того, педагог подчеркивает, что для кого-то открытый урок может быть приятной возможностью поделиться опытом, а для кого-то стать нервным испытанием. Поэтому, если учителю некомфортно проводить открытый урок, то он может представить собственные разработки или портфолио, провести методическое мероприятие, мастер-класс или тренинг.

