Почему в СССР школьники 'пропускали' 4-й класс и когда Украина отказалась от этой практики

История с "исчезновением" и возвращением 4-го класса в Украине длилась несколько десятилетий и была связана с постоянной корректировкой сроков обучения – от 10-летней системы к 11-летней и обратно. "Перескакивание" 4-го класса началось в конце 1980-х годов, а окончательно система стабилизировалась лишь на рубеже 2000-х.

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OBOZ.UA разобрался, почему четвёртый класс "выбрасывали" из программы и когда его вернули обратно. Из третьего в пятый переходили даже школьники первого десятилетия независимости Украины.

В 1969 году в СССР провели реформу, в результате которой начальная школа была сокращена с 4 до 3 лет. Учебная программа стала более интенсивной: дети учились в начальных классах с 1-го по 3-й, а затем сразу переходили в 4-й (который тогда уже считался средней школой). Обучение длилось в общей сложности 10 лет (1-3 классы – начальная школа, 4-8 – неполная средняя школа, 9-10 – средняя школа). На этом этапе никто никуда не перескакивал, последовательность классов была обычной.

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В 1986 году советские власти решили догнать западные стандарты и перейти на 11-летнюю систему. Одновременно ввели обучение детей с 6 лет (до этого в школу поступали строго с 7 лет). Начальную школу снова расширили до 4 лет, но реформу реализовывали параллельно по двум схемам.

Так, дети поступали в школу в 7 лет и обучались по 10-летней программе с более интенсивным трёхлетним курсом в начальных классах. В то время как те, кто поступал в 6 лет, учились 11 лет. Чтобы объединить эти две программы в средней школе в один поток, в 1989 году была проведена масштабная реформа нумерации классов. Классы "сдвинули" на год вперёд.

Ученики, окончившие 3-й класс по трехлетней программе, автоматически переходили в 5-й, поскольку по уровню знаний они догоняли шестилеток, которые учились 4 года. Именно так возник знаменитый феномен, когда 4-го класса просто не было в табелях миллионов школьников.

Когда 4-й класс вернулся в школы

Изменения произошли в 2000 году: продолжительность обучения увеличили до 12 лет и ввели 12-балльную систему оценивания вместо пятибалльной. Именно она действует и сейчас. В то же время вопрос о количестве лет обучения не раз пересматривался: в 2010 году вернулись к 11 классам, а впоследствии снова взяли курс на 12-летнюю модель. Так история с "потерянным" четвертым классом стала лишь одним из эпизодов долгого пути образовательных реформ.

Дети, пошедшие в первый класс в 2001 году и позже, точно учились в 4-м классе.

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