'Я до сих пор ломаю голову: почему мы пропустили 4-й класс?' Сеть рассмешила новая-старая дискуссия на болезненную тему

В социальной сети Threads разгорелась дискуссия по поводу отсутствия четвёртого класса в 90-е годы. В частности, украинцы "ломали голову над тем, почему они перескочили" с третьего в пятый класс, называя вероятные причины.

Видео дня

Среди предположений пользователи сети указывали, что таким образом программа в учебных заведениях переходила от советской к украинской. В то же время некоторые отмечали, что в то время начальная школа была до третьего класса, а старшая начиналась с пятого. А некоторые из украинцев до сих пор не понимают, почему у них не было четвертого класса.

"Потому что тогда была система образования, где начальная школа состояла из 1–3 классов, а старшая школа начиналась с 5 класса, поэтому создавалось впечатление, что мы пропускали 4 класс".

"Когда я был моложе, я очень удивлялся, слыша, что люди учились в 4-м классе".

Главные истории дня

"Я вообще не училась в 8–11 классах. Поясняю: начальная школа: 1–4 класс. Перешла в специализированную гимназию, где дети учатся исключительно с 5 класса, но там это считается с 1. То есть 5 класс – 1 класс, 6 класс – 2 класс, 11 класс – 7 класс. Нас так и выпустили, как гимназистов 7-Б класса".

"Меня это до сих пор раздражает, никогда не пойму этого. Всегда задавала себе этот же вопрос, по факту 10 лет: зачем только нашим детям сейчас 12 лет учиться, они у нас умнее, зачем растягивать".

"Потому что тогда существовала система образования, в которой начальная школа охватывала 1–3 классы, а старшая школа начиналась с 5 класса, поэтому создавалось впечатление, что мы пропускали 4 класс".

"Потому что после распада Советского Союза в 90-е из школьной программы вынесли кучу партийной чуши на целый год. После этого программу адаптировали, и классы снова стали идти по порядку".

В то же время некоторые отмечали, что из-за перехода на 11-летнюю систему обучения пришлось не переформатировать программу, а реорганизовать ее.

!Потому что в 90-х переходили на 11-летнюю систему обучения (вот этот вопрос удивляет – чем не устраивала 10-летняя система?), и чтобы дети формально заканчивали 11 классов, вначале решили не реорганизовывать общую программу на 11 лет, а просто разделить программу 4-го класса на 3-й и 5-й классы. Если не ошибаюсь, так было до начала 2000-х – потом уже изменили программу и вернули 4 класса".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница из Киева предложила установить камеры в классе и вызвала ажиотаж в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!