Учительница из Киева предложила поставить камеры в классе и вызвала ажиотаж в сети: большинство вопросов снимаются автоматически

Учительница из Киева Лариса предложила поставить камеры в классах и чтобы все участники образовательного процесса знали об их наличии. По ее мнению, тогда большинство вопросов, которые возникают в учреждениях, снимаются автоматически.

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Об этом педагог написала в заметке в Threads. "Я учительница. Я за камеры в классе. И чтобы все участники учебного процесса знали о них. Тогда большинство вопросов снимаются автоматически", – отметила Лариса.

В комментариях учителя поделились собственным опытом. Некоторые рассказали, что благодаря камерам все ответственно относятся к своим обязанностям. Кроме того, многие из педагогов указывали на то, что тогда родители видели бы поведение своих детей и не жаловались на школьных преподавателей.

"Работаю в школе, где есть камеры, все, что говорит автор – чистая правда. И учителю надо работать, и дети понимают, что надо ограничивать свои неадекватные действия. Поэтому комбо "без телефонов" плюс "камеры" равно успех!"

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"Как учитель, считаю, что это было бы идеально. Потому что ни один нормальный учитель перед классом детей творить дичь не будет, хоть с камерами, хоть без. А вот что творят детишки, родители могли бы посмотреть".

"Я на уроке не делаю ничего противоправного, то мне нечего бояться. А родители будут видеть зато своих детей, их поведение и т.д."

"Я учитель и считаю, что камеры обязательно должны быть в классе! С нынешним отношением к учителям – это наша защита и страхование".

В то же время некоторые из учителей поделились, что когда доходит дело до установки камер, то многие их коллеги не поддерживают это, ведь считают, что якобы будут работать под наблюдением.

"Как бывшая учительница я обеими руками за камеры, но когда встал вопрос об установке, коллеги (подавляющее большинство) впадали в истерику: "Я не буду работать под наблюдением!" Не понимаю эту позицию, но догадки есть".

Идею установки камер поддержали и родители, подчеркивая, что таким образом защищенными будут все участники образовательного процесса. Кроме того, некоторые отмечали, что видеонаблюдение должно быть не только в классах, но и в коридорах.

"Прекрасно! Я мама, и я за! Спасибо за вашу позицию, многие ваши коллеги против. Камеры со звуком в классе – и все участники образовательного процесса защищены".

"Да. И в коридорах и на территории школы также должны быть камеры и все должно записываться, а не просто они есть "чтобы боялись".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук объяснил, что не так с видеокамерами в школах и почему они заменяют ответственность.

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