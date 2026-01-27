'Теперь вы все под наблюдением'. Ликарчук объяснил, что не так с видеокамерами в школах: они заменяют ответственность

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук поделился своими взглядами относительно установки камер видеонаблюдения в школах. В частности, он подчеркнул, что их наличие заменяет ответственность. Ведь, в случае зафиксированного нарушения школьником, администрация в рамках действующего законодательства может только провести беседу, вызвать родителей, рассмотреть ситуацию на педсовете или составить индивидуальный план воспитательной работы.

Зато учебные заведения не могут применить четкие санкции при подобных случаях. Например, оперативно отстранить ученика от уроков, исключить из заведения, защитить других детей или учителя или заставить возместить убытки. По словам Ликарчука, камеры только фиксируют то, с чем школы не знают что делать. Таким образом образовательный эксперт в заметке в Facebook отреагировал на слова директора, который объявил, что школьники теперь под наблюдением, ведь в заведении установлены видеокамеры.

Также он обратил внимание на проблему просмотра видеокамер, ведь этот вопрос остается в тени, потому что дежурные школьники этого делать не могут, как и сам директор. В то же время для того, чтобы нанимать специальный персонал нужен дополнительный бюджет. Поэтому чаще всего их никто не смотрит, а записи просматривают тогда, когда уже произошел какой-то инцидент.

Ликарчук подчеркивает, что в таком случае не происходит профилактика, а возникает иллюзия контроля. Он приводит в пример зарубежный опыт, где в большинстве стран введены штрафы за нарушения и прогулы в школах. А иногда детей могут временно отстранить от обучения, а родителей могут привлечь к общественным работам.

"В Великобритании за несанкционированные прогулы родители платят денежные штрафы – £80 (4700 гривен) или £160. Повторяемость – суд. Во Франции систематические нарушения и прогулы могут стоить родителям до 750 евро (более 38 тысяч гривен). И это никого не удивляет. В Германии действует жесткий принцип обязательности образования – с административными штрафами и принудительными мерами в отношении родителей. В Финляндии, которой мы так любим прикрываться, закон разрешает официальные дисциплинарные санкции, включая временное отстранение от обучения. В некоторых общинах США, если негативное поведение ученика продолжается после официального предупреждения, ответственность несут родители, вплоть до штрафов и общественных работ", – делится специалист.

Он отмечает, что ни в одной из стран камеры – не главный инструмент, ведь нарушители получают последствия за содеянное. В то же время, в Украине нет четкой шкалы санкций, реальной ответственности родителей, возможности оперативно отстранить нарушителя и открытой статистики отчислений. По словам педагога, контроль без последствий не формирует поведение, а лишь создает "декорацию порядка". Поэтому, в школах, где "все под наблюдением" утрачено доверие, авторитет и уверенность в праве действовать, а руководители и коллектив уже не имеют сил что-то делать.

Ликарчук уверяет, что если не начинать вводить последствия за нарушения, ни одна видеокамера не изменит ситуацию, а наоборот усложнит.

"А теперь откровенно: если названные обстоятельства устранены не будут, ни одна видеокамера, или даже если их будет несколько десятков, ситуацию не изменят. Наоборот. Усложнят. Есть опыт. Способен ли директор учебного заведения самостоятельно решить триаду проблем, которые я назвал выше. В полном объеме не может. Нужны серьезные изменения в действующем законодательстве об ответственности соискателей образования и их родителей. Другими словами – о границах. Но многое можно сделать и в заведении. Конечно, если там ситуация не доведена до абсурда", – добавил эксперт.

Он резюмировал, что камеры могут фиксировать нарушения, однако они не формируют границ, а школа без этого – это уже не учебное заведение, а пространство где все "под наблюдением, но никто не ответственный".

