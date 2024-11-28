'Как это сделать за 30 минут? Где взять деньги?' Почему учителя и родители взволнованы из-за мер безопасности в школах

В украинских школах должны усилиться меры безопасности, в частности появиться металлоискатели, офицеры безопасности, ограждения и тревожные кнопки. Однако многие педагоги и родители встревожены из-за таких изменений и имеют вопросы к нововведениям.

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Глава Ассоциации руководителей школ города Киева Татьяна Федунова в интервью Новой украинской школе рассказывает, что нововведения можно соблюдать в учебных заведениях с небольшим количеством детей. Однако если учеников больше тысячи, то успеть за полчаса всем пройти через металлодетекторы невозможно. Кроме того, руководители учебных заведений опасаются, что не смогут соблюдать все требования безопасности, если у них нет надлежащей финансовой поддержки.

Педагог поделилась, что уже имела опыт, когда ей пришлось платить штраф из-за отсутствия пожарной сигнализации, хотя школа обращалась с запросом к основателю.

По словам Федуновой, могут возникать сложности также и во время воздушных тревог, ведь металлодетекторы будут уменьшать пропускную способность. Она отмечает, что нужно понимать, как инициативы будут работать в школьных реалиях.

"А если нам с учениками нужно спуститься в укрытие? Металлодетекторы будут уменьшать пропускную способность. Тогда нам придется их выключать, или как? То же самое об ограждении. Не важно, какого размера оно будет. Дело в том, что должна быть культура поведения, то есть должны быть правила для учителей, учеников, родителей, а между ними всеми налажена коммуникация, кто имеет доступ к школе. К примеру, если в школу должны прийти люди, которые проведут мастер-класс для учеников, то у нас есть правила внутреннего распорядка, которые регулируют их приход в школу", – делится Федунова.

Она также обращает внимание на размер зарплат офицеров безопасности, которые будут иметь отдельный кабинет в школе, компьютер и т.д. и получать зарплату в 25 тысяч гривен. В то время как у молодого учителя всего 6 тысяч. Кроме того, по словам Федуновой, офицерами безопасности должны быть люди, которые разбираются в детской психологии.

Директор лицея № 85 и сопредседатель ОО "Батьки SOS" Елена Парфенова соглашается с волнениями Федуновой. Педагог отмечает, что нередко из-за несостоятельности учредителя гарантировать все меры безопасности используются другие источники финансирования. В частности, средства родителей.

Кроме того, по ее словам, правила пребывания посторонних лиц в школе должен разрабатывать не педсовет, а учредитель, и они должны быть едиными для всех учебных заведений.

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