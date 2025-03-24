6 методов воспитания детей поколения X, которые современные родители считают безумными

Взрослые люди поколения Х (рожденные примерно с 1964 по 1980) воспитывались поколением бумеров (люди, рожденные с 1943 по 1960 годы) и переняли от них своеобразные стили воспитания детей. Современные родители считают методы поколения Х безумными.

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Об этом пишет Your Tango. Отмечается, что они давали своим детям слишком много свободы, часто оставляли их дома одних и даже заставляли искать подработки с подросткового возраста.

Эксперты назвали 6 типичных методов воспитания родителей поколения X, которые современные родители считают полным безумием.

1. Никакого присмотра после школы

Консультант Ларри Мишель вспоминает, что родители позволяли ему кататься на велосипеде и ходить пешком, где ему вздумается, иногда до самого вечера. Единственным правилом было быть дома к ужину.

Кроме того, часто дети поколения Х оставались дома одни, потому что оба родителя до вечера работали.

Неструктурированная, свободная игра детей поколения X позволяла им проявлять креативность, приключения и развивать социальные навыки. Им приходилось справляться с конфликтами практически со всеми, включая друзей и незнакомцев, и принимать решения без постоянного надзора со стороны взрослых, что укрепляло уверенность и способность адаптироваться.

2. Дети ходили в школу одни

По словам терапевта Глории Брейм, стиль воспитания детей поколения X радикально отличался от сегодняшнего. Распространенность семей, где оба родителя работали, и семей с одним родителем привела к высокому уровню разводов, что принесло поколению X титул "поколения без замков", поскольку многие дети возвращались из школы в пустые дома и сами заходили в дом.

Из-за финансового давления на родителей присмотр за детьми был, мягко говоря, слабым. Представители поколения X часто вспоминают, как пропадали из дома на несколько дней, а родители даже не знали, куда они ходили или что делали.

Сегодняшние родители считают шокирующим, что дети поколения X ходили в школу одни, оставались одни в домах и квартирах и каким-то образом выживали без тщательного контроля. Теперь родители постоянно внимательно следят за своими детьми, чему немало способствовало появление мобильных телефонов и социальных сетей, которые позволяют им следить за своими детьми 24/7.

3. Родители не вмешивались в дела детей и не участвовали в их мероприятиях

Лайф-коуч Митци Бокманн вспоминает, как представители поколения X остались без родителей. Родители одевали и кормили детей, но в остальном они были предоставлены сами себе. Также родители не вмешивались в дела своих (если они у них были) и позволяли свободно бродить повсюду.

4. Родители не воспринимали тревожность

Тренер Бокманн говорит, что представители поколения X не были родителями, которые были готовы использовать слово "тревожный" для описания любой мелочи, которая была не так с детьми. Вместо этого они старались быть более точными в диагностике.

5. Шлепки детей деревянной ложкой или наказание углом

Старший редактор Ария Гмиттер слышала, что родители поколения X использовали деревянные ложки и другие формы телесных наказаний. Например, заставляли ребенка срезать прут с дерева, чтобы потом шлепнуть его. Или же использовали угол в качестве наказания.

Некоторые родители поколения X часто прибегали к физическому наказанию ребенка и оправдывали это, говоря: "По крайней мере, тебе не было так плохо, как моим родителям". Теперь же родители все чаще используют разговоры вместо наказаний.

6. Родители заставляли детей платить за себя

Детям поколения X приходилось начинать платить за свои вещи, даже будучи подростками, разнося газеты, собирая ягоды и подстригая газоны. Был целый список работ для несовершеннолетних. Не было ни одного родителя, который бы говорил: "Ты зарабатываешь свои собственные деньги на развлечения, а я позабочусь о твоих потребностях, пока ты не найдешь постоянную работу".

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