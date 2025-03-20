Современные дети отстают в развитии? 10 старомодных стандартов, которым должны были соответствовать первоклассники в 1979 году

Система образования за последние десятилетия сильно изменилась, но это не обязательно означает, что она достигла прогресса. В 1979 году от первоклассников ожидалось достижение ряда стандартов в областях, которые выходят за рамки стандартной дошкольной программы.

Видео дня

Эти критерии касались не только изучения фактов – они проверяли двигательные навыки, независимость и когнитивное развитие, пишет Your Tango. В книге "Ваш шестилетний ребенок: любящий и непокорный" Фрэнсис Л. Илг и Луизы Бейтс Эймс, соучредителей Института развития ребенка Гезелла, говорится, что эти устаревшие стандарты, доказывают, что сегодняшние дети, скорее всего, отстают в развитии.

1. Мастерство раскрашивания в пределах линий

Эксперты говорят, что раскрашивание внутри линий важно для стандартов развития. Этот навык показывает, что двигательные и когнитивные навыки детей развиваются. Более того, раскрашивание внутри линий также может способствовать развитию пространственных навыков, поощрять исследование новых тем и повышать самоконтроль.

2. Езда на двухколесном велосипеде без дополнительных колес

По данным Stanford Medicine Children's Health, дети в возрасте от четырех до восьми лет обычно развивают координацию, необходимую для этого навыка. Однако многие из занятий детей на открытом воздухе были заменены технологиями.

Американская академия детской и подростковой психиатрии отмечает, что дети обычно проводят от четырех до шести часов в день за экранами, что в исследовании 2023 года связывают с более слабым сенсомоторным развитием и академическими результатами.

3. Способность различать лево и право

Это одна из самых основных вещей, которой всех учат в детстве. Этот урок был стандартным для первоклассников в 1979 году, но сегодня он упускается из виду многими детьми.

Исследование 1994 года показало, что дети могут правильно определять левое и правое на своем теле, когда им всего семь лет, но "даже в 11 лет половина субъектов исследования все еще не применяли слова "правый" и "левый" правильно к другим людям".

4. Самостоятельное ориентирование в своем районе

Многие родители сегодня не хотят, чтобы их дети надолго терялись из виду и бродили по району одни. Тем не менее, есть много преимуществ, которые дети получают от того, что знают свою местность. В случае чрезвычайной ситуации знание того, как вернуться домой из школы, является важным уроком безопасности, который должны усвоить все дети.

Кроме того, знание того, куда идти в случае чрезвычайной ситуации дома, – это еще один урок, который должны усвоить родители.

5. Комфорт в длительной разлуке с родителями

Стандарт для первоклассников в 1979 году, который показывает, что многие дети сегодня отстают в развитии, заключается в том, что дети в этом возрасте могли выдержать разлуку с родителями целый день, не расстраиваясь.

В то время первоклассников поощряли быть независимыми. В результате их не останавливало, когда родители уходили на работу или на общественное мероприятие. В настоящее время для детей нормально бороться с проблемами привязанности и неспособность быть без родителей рядом.

6. Повторение сложных предложений

В 1979 году дети могли повторить предложение из восьми-десяти слов после того, как их родители произнесли его один раз. В организации Speech and Beyond Pediatric Therapy отметили, что в возрасте 5,5 лет дети должны уметь повторять предложения. Это означает, что если ребенок не может этого сделать в возрасте 6-7 лет, это может быть признаком проблемы.

7. Точный подсчет денег

В 1970-х годах для первоклассников было нормой уметь правильно считать монеты и бумажные деньги. Многие дети сегодня не могут заниматься математикой так, как раньше.

8. Копирование букв и цифр

Способность научиться копировать буквы или цифры появляется в относительно раннем возрасте. Эксперт по воспитанию и педагог Карен Аронян показала, что в возрасте шести лет дети должны уметь печатать весь алфавит и цифры от одного до десяти. Кроме того, в возрасте от шести до семи лет эти же дети должны уметь писать алфавит, не пропуская буквы или не чередуя строчные и заглавные буквы.

9. Балансирование на одной ноге с закрытыми глазами

Центр детской терапии и оздоровления в Чикаго объяснил, что ребенок учится стоять на одной ноге и балансировать в течение четырех секунд в возрасте двух с половиной лет. Кроме того, его способность прыгать на одной ноге появляется примерно в возрасте пяти лет.

Организация News in Health сообщает, что у одного из 20 детей в США головокружение или проблемы с равновесием. Тем не менее, это то, на что родители должны обратить внимание немедленно.

10. Умение четко сказать полицейскому, где они живут

Даже первоклассникам абсолютно необходимо знать, как правильно общаться, и важно, чтобы дети точно описывали, где они живут и что с ними происходит в деталях.

Детская больница Филадельфии объяснила, что к пяти годам дети должны уметь отвечать на вопросы "почему", давать серию из трех наборов указаний, участвовать в разговоре, составлять предложения из восьми или более слов, использовать сложные предложения и описывать предметы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее невролог поделилась мнением, в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!