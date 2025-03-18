Знание букв и цифр – это еще не готовность: невролог ответила, когда лучше отдавать детей в школу

Детей лучше отдавать в школу в полные 7 лет, а детей с нарушением нейроразвития еще позже – в 8 лет, считает невролог Ирина Платонова. По ее убеждению, для ребенка, который собирается в первый класс, мало знать буквы.

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Самое главное – психологическая и эмоциональная готовность ребенка к школе. Об этом эксперт написала на своем блоге в Instagram.

"Знание букв, цифр – это еще не готовность к школе. Дети должны быть готовы психологически, физически, эмоционально. "Ребенок не слушает, отвлекается, залезает под парту, ну подумаешь, пойдет в школу и поймет, что так нельзя делать" – на самом деле, нет. Это и может свидетельствовать о психологической неготовности и незрелости ребенка", – считает Платонова.

По ее словам, ребенок, которому 6 лет и 1 месяц, и ребенок, которому 6 лет и 9 месяцев, – это совершенно разные уровни развития.

"В 6,9 ребенок уже больше понимает, выносливее физически, может лучше концентрировать внимание, может лучше думать, у ребенка лучшее произношение, восприятие ситуации, вообще есть понимание больше, что такое школа и зачем учиться", - отметила невролог.

Она призвала родителей не переживать из-за того, что ребенок окончит школу в 18 лет. Чем старше будет подросток при выборе профессии, тем более осознанный выбор он сделает.

"Как по мне, задача родителей – научить ребенка учиться, привить желание к знаниям, научить правильно пользоваться знаниями, увидеть и подчеркнуть сильные стороны ребенка, дать ему крылья и возможность выбирать", – добавила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по родительско-детским отношениям Мария Сичинская отмечает, что дети чаще всего готовы пойти в первый класс в 7 лет. Однако сначала следует пообщаться с воспитателями и учителями.

Также OBOZ.UA рассказывал о чеклисте для родителей, благодаря которому удастся понять, что ребенок готов к школе.

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