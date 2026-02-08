6 ошибок, которые делают почти все родители, когда дети поступают в колледж или вуз

Каждый школьник, заканчивая 9 или 11 класс сталкивается с выбором будущего места учебы. Чаще всего в таком возрасте дети еще не понимают, что их ждет, и какую профессию стоит выбрать.

Но, по мнению профориентолога Елены Полнаревой, главной проблемой является даже не то, что дети не знают, кем хотят быть, а то, что им никто не рассказывает, как правильно подходить к этому выбору. В материале для ZN.UA эксперт назвала шесть самых популярных ошибок, которые совершают большинство родителей, когда их дети становятся перед выбором места дальнейшего обучения для получения профессии.

Шесть самых распространенных родительских ошибок

Основной ошибкой является престиж будущей профессии, а не предпочтения ребенка. Однако, как объясняет профориентолог, профессия – это не о титуле, а о ежедневной реальности, которая должна быть интересной человеку, и быть ему в радость.

Родители часто проецируют на ребенка собственный опыт из своего прошлого: предлагают профессии, которые были популярны в их годы выбора или говорят о том, что надо выбирать то, что подарит стабильный заработок. Однако сегодня рынок труда меняется очень быстро, и угадать со стабильностью или популярностью – не получится.

Мысль о том, что профессию надо выбрать раз и навсегда. Сегодня это совсем не актуально. Современный рынок труда предусматривает смену ролей каждые пять-семь лет. Но страх родителей, что их ребенок останется без работы все равно присутствует, однако он не помогает подростку в выборе, а наоборот пугает его. Зато эксперт советует не угадывать профессию навсегда, а формировать способность постоянно развиваться, учиться в течение жизни и адаптироваться к изменениям.

Попытка сделать из хобби профессию. Родители часто делают выводы относительно будущего ребенка ориентируясь на то, что интересует его именно сейчас: любишь готовить – станешь шеф-поваром; нравится рисовать – будешь дизайнером. Однако следует понимать разницу между хобби и профессией, и не навязывать ребенку профессиональный путь только потому, что ему нравится определенное занятие.

Давление и попытки ускорить ребенка сделать выбор. Тогда ребенок уже не думает над тем, что ему действительно интересно, а выбирает что-то, лишь бы избежать конфликта с родителями.

Ожидание "озарения", будто ребенок вдруг проснется и точно будет знать, кем хочет быть. Но такое вряд ли когда-то произойдет. На самом деле по словам эксперта, выбор профессии – это тоже сложный и длительный путь. Если подросток не знает, кем хочет быть, — это нормальный этап развития, в котором надо дать время и доступ к информации о различных современных профессиях.

