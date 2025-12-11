Куда пойти учиться после школы? 10 профессий, которые будут наиболее востребованными в ближайшее десятилетие

Бюро статистики труда США обнародовало обновленный прогноз развития рынка труда на следующие 10 лет. Наибольший прирост вакансий ожидается в медицинской отрасли из-за старения населения, роста продолжительности жизни и увеличения количества хронических заболеваний. Также быстро будут развиваться направления, связанные с возобновляемой энергетикой, информационной безопасностью и работой с данными.

Аналитики отмечают, что рынок труда движется к технологическим и медицинским профессиям. Также специалисты, которые сочетают технические навыки с пониманием человеческих потребностей, будут иметь самые высокие шансы на успешную карьеру следующие 10 лет, информирует Vector.

10 профессий с наибольшим спросом в будущем*

Техники по обслуживанию ветровых турбин. Рост спроса на 50% – более 6800 новых рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $62 580 (2 629 158 гривен)

Рост спроса на 50% – более 6800 новых рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $62 580 (2 629 158 гривен) Монтажники солнечных фотоэлектрических систем. На 42% – 12 000 новых вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $51 860.

На 42% – 12 000 новых вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $51 860. Медсестры. На 40% – 128 400 рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $129 210.

На 40% – 128 400 рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $129 210. Аналитики данных . На 34% – 82 500 новых мест. Средняя зарплата в 2025 году – $112 590.

. На 34% – 82 500 новых мест. Средняя зарплата в 2025 году – $112 590. Аналитики информационной безопасности. На 29% – 52 100 вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $124 910.

На 29% – 52 100 вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $124 910. Менеджеры медицинских и охранных услуг. На 23% – 142 900 новых мест. Средняя зарплата в 2025 году – $117 960.

На 23% – 142 900 новых мест. Средняя зарплата в 2025 году – $117 960. Ассистенты физиотерапевтов. На 22% – 24 500 вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $65 510.

На 22% – 24 500 вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $65 510. Финансовые аналитики. На 22% – 7300 новых рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $125 770.

На 22% – 7300 новых рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $125 770. Аналитики операционных исследований. На 21% – 24 100 вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $91 290.

На 21% – 24 100 вакансий. Средняя зарплата в 2025 году – $91 290. Ассистенты врачей. На 20% – 33 200 рабочих мест. Средняя зарплата в 2025 году – $133 260.

*расчеты сделаны для США.

