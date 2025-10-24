'Мы не требуем НМТ'. Заместитель Лисового назвал самые востребованные профессии в Украине: куда стоит поступать

Украине не хватает специалистов для оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и машиностроения. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Чиновник отметил, что поступить на эти специальности не сложно, ведь профессионально-техническое образование не требует сдачи национального мультипредметного теста или других экзаменов. В учебных заведениях могут только проводить собеседования. Об этом информирует Еспресо.

"Мы не требуем НМТ или других экзаменов. Часто, если есть конкурс, то этот конкурс - это собеседование в самом заведении. А в рамках обучения преподают все необходимые дисциплины: материаловедение, физика и т.д., которые адаптированы к этим профессиям. Мы хотим, чтобы с 2027 года у нас для них были отдельные учебники", – сказал Завгородний

По его словам, образовательное ведомство в течение последних двух лет много инвестирует в оборудование в сфере, которая касается профессий станочника, оператора станков с программным управлением, сварщика, токаря и тому подобное.

Заместитель главы МОН отметил, что самой популярной специальностью в Украине всегда был повар. Однако в некоторых регионах есть и исключения, ведь молодежь выбирает больше сельскохозяйственные направления.

"Если говорить о профессиональном образовании, исторически, самой популярной профессией в Украине всегда была профессия повар. Это самая понятная и самая популярная профессия в большинстве регионов. Но есть исключения. Есть регионы, где самой популярной профессией, например, является слесарь сельскохозяйственной техники и тракторист. Это, например, Винница и другие области, которые имеют много сельскохозяйственного производства", – рассказал чиновник.

