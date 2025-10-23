'Это превратилось в бизнес'. МОН хочет отказаться от мотивационных писем при поступлении

Министерство образования и науки Украины планирует отказаться от мотивационных писем при поступлении в учреждения высшего образования в 2026 году. В частности, такое решение хотят принять из-за сходства текстов от абитуриентов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, информирует Интерфакс. По словам чиновника, подобная практика превратилась в бизнес.

"Мы планируем отказаться от использования мотивационных писем. К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Государственной службой качества образования университетов и других наших учебных заведений, где аномальные всплески обучения мужчин 25+, там могут быть идентичные мотивационные письма, по 30-40 одинаковых текстов с разными подписями", – сказал Трофименко.

Напомним, в 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) могут проводить в два дня. Также экзамен, в таком случае, будет предусматривать две смены, что имеет отдельные риски. Так, если для первой смены будет длительная воздушная тревога, то вторая будет иметь большие риски не дойти до тестирования.

В частности, в 2025 году из-за воздушной тревоги почти не пришлось переносить НМТ на дополнительные сессии. Оценивание проводилось в пределах односменной модели и если даже воздушная тревога была слишком длинной, но поступающие хотели продолжить написание тестов, им давали такую возможность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины-2021 дал советы поступающим, как сдать НМТ на максимум баллов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!