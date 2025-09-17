Два дня и две смены: НМТ-2026 может пройти уже в новом формате

В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) могут начать проводить в два дня. Также экзамен, в таком случае, будет предусматривать два изменения, что имеет отдельные риски.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью медиа НУШ. Она подчеркнула, что если для первой смены будет длительная воздушная тревога, то вторая будет иметь большие риски не дойти до тестирования.

"Мы готовы и понимаем, что для поступающих это не просто – проходить тестирование в пределах 4 часов. Для поступающего это вызов, это психологическая нагрузка. Но при этом нужно помнить о таких категориях абитуриентов, которые находятся на территориях активных боевых действий и где мы не проводим тестирование. Им придется довольно долго доезжать до временных экзаменационных центров и делать это дважды, а в худшем случае – 4 раза, так же как и тем абитуриентам, которые находятся за рубежом. Логистика там дорогая, соответственно, два приезда – это для них двойная оплата пребывания и путешествия", – отмечает Вакуленко.

По ее словам, в 2025 году из-за воздушной тревоги почти не пришлось переносить НМТ на дополнительные сессии. Оценивание проводилось в пределах односменной модели и если даже воздушная тревога была слишком длинной, но поступающие хотели продолжить написание тестов, им давали такую возможность.

Вакуленко объясняет, что при введении двухдневного формата избежать двухсменного режима невозможно, ведь не будет хватать дней для проведения экзамена. Несмотря на это, она считает, что количество участников тестирования не уменьшится.

"Двухсменную модель мы уже реализовывали в 2022 – 2023 году, она очень проблематична. Из-за нее большая часть поступающих, учитывая воздушные тревоги, будут переходить на дополнительные сессии, потому что мы не будем иметь люфта и гибкости между воздушными тревогами. Нам нужно будет посадить за тест первую смену, потом вторую смену. Если воздушная тревога будет длиться дольше 2,5 часов, возникают еще вопросы доезда абитуриентов в условиях комендантского часа. И для них тестирование из двухдневного может превратиться в четырехдневное", – добавила директор УЦОКО.

Она подчеркнула, что наполнение тестов не изменится в любом случае. Поэтому выпускники, которые начали готовиться могут продолжать это делать на демонстрационных вариантах прошлых лет. В то же время решение об изменении формата на двухдневный должно быть принято до конца сентября.

