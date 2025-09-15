Ожидания vs реальность: каждый пятый участник НМТ не поступал в вуз вообще, хотя количество мест зашкаливало

Каждый пятый участник национального мультипредметного теста (НМТ), набравший необходимое количество баллов для поступления, не воспользовался такой возможностью. В 2025 году 250 тысяч поступающих преодолели порог по всем четырем предметам и получили оценку в пределах шкалы 100-200 баллов.

Такие результаты содержит отчет Украинского центра оценивания качества образования. В то же время генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров сообщил, что на первый курс в университеты в этом году поступило более 198 тысяч абитуриентов.

Во время круглого стола в Укринформе он подчеркнул, что украинские вузы могут принять на обучение на бакалавриат вдвое больше абитуриентов, чем сейчас есть в Украине. В частности, высшие учебные заведения во время вступительной кампании задекларировали готовность принять 429 тысяч студентов. Количество бюджетных мест, выделенных государством, составляет более 73,5 тысяч. Однако реальное количество абитуриентов в этом году составило почти 200 тысяч человек.

"Мест в наших учреждениях высшего образования минимум вдвое больше, чем количество людей, которые готовы туда на уровне бакалавра поступить", – отметил Шаров.

Напомним, в сентябре-октябре 2025 года должны появиться решения для запуска "нулевого курса" при учреждениях высшего образования для тех, кто не сдал национальный мультипредметный тест, а заработать инициатива должна в ноябре . Абитуриенты должны будут учиться на дневной форме.

Также предполагается наличие льготных мест, в частности для поступающих с временно оккупированных территорий.

