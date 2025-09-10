''Будет дневная форма обучения'': в МОН сообщили подробности запуска ''нулевого курса''

В сентябре-октябре 2025 года должны появиться решения для запуска "нулевого курса" при учреждениях высшего образования для тех, кто не сдал национальный мультипредметный тест, а заработать инициатива должна в ноябре . Абитуриенты должны будут учиться на дневной форме.

Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования для взрослых МОН Олег Шаров в комментарии Укринформу. Также предполагается наличие льготных мест, в частности для поступающих с временно оккупированных территорий.

"По предварительным планам, это все ("нулевой курс". – Ред.) должно заработать в ноябре. Для этого соответствующие решения должны быть приняты в сентябре-октябре. Сейчас проводятся консультации", – сказал Шаров.

Он подчеркнул, что главным отличием "нулевого курса" от подготовительных в вузах будет наличие дневной формы обучения.

"Главная разница, я думаю, будет в том, что сегодня все подготовительные курсы – вечерние, заочные или дистанционные. Подготовительное отделение, в частности, должно быть и дневной формы", – добавил чиновник.

В то же время, по его словам, лица, которые не будут иметь оснований для льгот, будут платить за обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министерство образования и науки Украины планирует ввести "нулевой курс" для поступающих, которые не сдали НМТ. Дети, которые по разным причинам не справились с экзаменом, после года обучения будут снова сдавать тестирование.

