В Украине введут ''нулевой курс'' для поступающих, которые не сдали НМТ: что известно

Министерство образования и науки Украины планирует ввести "нулевой курс" для поступающих, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). Дети, которые по разным причинам не справились с экзаменом, после года обучения снова будут сдавать тестирование.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время "часа вопросов к правительству", информирует Интерфакс-Украина. По словам чиновника, таких абитуриентов будут забирать не только во время основной вступительной кампании, но и будут организовываться другие – зимнее или весеннее поступление.

"Инструмент, который мы предлагаем, который мы обсуждаем и уже разработали соответствующий проект постановления, – это так называемый "нулевой курс". Это поступление без НМТ на "нулевой курс", который позволит забрать детей, которые не сдали по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за рубежом, по каким-то другим причинам, на "нулевой курс" и проучить их год. Причем забрать их не только во время вступительной кампании, но и организовать другую вступительную кампанию, например, "зимнее поступление", "весеннее поступление". Забирать всех, но потом, после обучения на "нулевом курсе", вывести детей на НМТ, чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов", – сказал Лисовой.

По его словам, ректорское сообщество поддерживает такую инициативу. В то же время, министр образования не поддерживает идею отложения УМТ на прифронтовых территориях. Однако он выступил за увеличение регионального коэффициента для высших учебных заведений в этих регионах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор Днепровской политехники Игорь Пистунов предлагал ввести в Украине нулевой курс при вузах. Из-за уменьшения количества абитуриентов, выпускной экзамен сдает все меньше учеников, а иностранные вузы принимают всех желающих, даже на бюджет.

