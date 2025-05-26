В Украине предложили ввести нулевой курс в университетах: мнения педагогов разделились

Профессор Национального технического университета "Днепровская политехника" Игорь Пистунов предложил ввести в Украине нулевой курс при учреждениях высшего образования. Он отметил, что сейчас уменьшается количество абитуриентов, выпускной экзамен сдает все меньше учеников, а иностранные вузы принимают всех желающих и даже на бюджет.

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В заметке в Facebook профессор предлагает тех абитуриентов, которые не смогли набрать необходимого количества баллов на выпускных экзаменах, принимать на нулевой курс на контрактной основе. Во время обучения ученики в течение года проходят интенсивную подготовку по математике, английскому языку и предметам на выбор. После окончания курса они должны вновь сдавать выпускной экзамен, а тот, кто не справился – останется еще на год, при этом все они считаются студентами университета.

"Как вариант. Такая практика уже была в образовании. Подготовительные курсы. Достаточно успешная. Выпускники курсов получали дополнительные баллы при поступлении".

"Есть подготовительные курсы при университетах, можно учить сколько угодно лет то, что не изучено в школе".

"Нулевой курс... Нулевой конкурс... Господа, а речь точно об университетах? Гораздо более разумное решение – это перепрофилировать такие "вузы" в техникумы".

"Для такого развития событий есть предвысшее или профессионально-техническое образование. Но никак не высшее".

"Еще в эпоху "до ВНО" школьного курса было мало для поступления в университет. Все "качали" предметы, которые необходимы для поступления на определенное направление. С репетитором/на курсах при университетах/самостоятельно".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ректор КНУ имени Шевченко ответил абитуриентам, которые жалуются на "тяжелое обучение".

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