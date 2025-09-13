В каком регионе Украины худшие результаты по украинскому языку на НМТ-2025

Больше всего выпускников, которые получили 100-120 баллов по украинскому языку на национальном мультипредметном тесте, в Закарпатской области. Таких абитуриентов 6,7%. В Одесской области такие результаты имеет 5% абитуриентов. В Луганской – 4,9%.

Такие данные содержит отчет Украинского центра оценивания качества образования. В то же время лучше всего с тестированием справились во Львовской области, где 8,1% поступающих имеют высокие 200 баллов по этому предмету. Далее расположился Киев – 7,1% абитуриентов. Третье место разделили между собой Ивано-Франковская и Сумская области, которые имеют 5,2% 200-бальников.

Напомним, Министерство образования и науки Украины планирует ввести "нулевой курс" для поступающих, которые не сдали НМТ. Дети, которые по разным причинам не справились с экзаменом, после года обучения снова будут сдавать тестирование.

Таких абитуриентов будут забирать не только во время основной вступительной кампании, но и организовываться другие – зимнее или весеннее поступление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где выпускники показали худшие результаты по математике на НМТ-2025.

