Вступительная кампания-2025: где выпускники показали худшие результаты по математике на НМТ
Хуже всего с математикой на национальном мультипредметном тесте справились выпускники из Закарпатской области. 14,6% абитуриентов из этого региона не преодолело порог, чтобы получить шанс на поступление.
На втором месте – Николаевская область, где таких 14% выпускников. На третьем – Кировоградская, где 13,4% не преодолели порог. Такие данные содержатся в официальном отчете вступительной кампании 2025 года, который провел Украинский центр оценивания качества образования.
В то же время меньше всего таких выпускников в городе Киеве – 7,3% и Львовской области – 8,3%. Третьей стала Волынская область – 10%.
Лидерами по результатам стали также Киев и Львовская область, где 5,4% и 4,2% соответственно поступающих получили 200 баллов по этому предмету.
Напомним, самым тяжелым предметом на НМТ стала математика. Эту дисциплину провалил каждый восьмой поступающий. Всего на экзамен в 2025 году зарегистрировалось более 317 тысяч, из которых более 27 тысяч не явились на экзамены.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество 200-бальников на НМТ уменьшается четвертый год подряд.
