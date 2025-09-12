Вступительная кампания-2025: где выпускники показали худшие результаты по математике на НМТ

Хуже всего с математикой на национальном мультипредметном тесте справились выпускники из Закарпатской области. 14,6% абитуриентов из этого региона не преодолело порог, чтобы получить шанс на поступление.

На втором месте – Николаевская область, где таких 14% выпускников. На третьем – Кировоградская, где 13,4% не преодолели порог. Такие данные содержатся в официальном отчете вступительной кампании 2025 года, который провел Украинский центр оценивания качества образования.

В то же время меньше всего таких выпускников в городе Киеве – 7,3% и Львовской области – 8,3%. Третьей стала Волынская область – 10%.

Лидерами по результатам стали также Киев и Львовская область, где 5,4% и 4,2% соответственно поступающих получили 200 баллов по этому предмету.

Напомним, самым тяжелым предметом на НМТ стала математика. Эту дисциплину провалил каждый восьмой поступающий. Всего на экзамен в 2025 году зарегистрировалось более 317 тысяч, из которых более 27 тысяч не явились на экзамены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество 200-бальников на НМТ уменьшается четвертый год подряд.

