Провалил каждый восьмой: МОН назвало самый трудный предмет на НМТ-2025

Самым трудным предметом на национальном мультипредметном тесте (НМТ) стала математика. Эту дисциплину провалил каждый восьмой поступающий.

Всего на экзамен в 2025 году зарегистрировалось более 317 тысяч, из которых более 27 тысяч не явились на экзамены. Такие данные предоставило Министерство образования и науки, информируют Українські Новини.

Среди предметов "на выбор" участники НМТ отдали предпочтение английскому языку – 115,8 тыс. желающих. Среди лидеров также география и биология. Физика заинтересовала лишь 9 тыс., а химия – 2,9 тыс. абитуриентов.

Самыми легкими предметами на НМТ оказались история Украины и украинский язык. Эти дисциплины провалили менее 0,5% участников экзамена.

Количество нынешних участников на 10% больше, чем в 2024 году (287,8 тыс.), и на 54% больше чем в 2022. При этом, количество постепенно приближается к показателям времен до полномасштабного вторжения России в Украину, когда в 2020 году ВНО сдавали 379 тысяч, а в 2021 году – 390 тыс поступающих.

Успешно сдали экзамены по всем 4 предметам 86% от тех, кто явился на тестирование – 250,5 тыс.

