''Молодежь выбирает модные профессии, а не хочет быть инженерами''. Образовательный эксперт объяснил тревожную тенденцию поступления-2025

Украинский образовательный эксперт Александр Равчев указал на тревожную тенденцию вступительной кампании 2025 года. В частности, он обратил внимание, что абитуриенты выбирают чаще модные специальности, такие как филология, юриспруденция, менеджмент, однако редко смотрят в сторону инженерии. Аргументом становится тезис о низком уровне знаний математики.

В заметке на Освіта.ua он отмечает, что даже если будут вложены ресурсы в повышение уровня математики, за 10 лет инженеров в стране все равно не станет больше. Выпускники будут поступать на те же специальности, однако будут иметь лучшие знания по математике.

"Прежде всего, зафиксируем, что уровень знания математики среди учеников действительно снижается. Однако он снижается относительно пропорционально общему снижению знаний среди учеников. Можно было бы сказать, что это плохое поколение, однако в последний раз привычные условия школьного обучения эти дети видели 6 лет назад. Тем не менее у нас все еще достаточно умных выпускников, чтобы закрыть имеющиеся возможности обучения на инженерных специальностях, а вот ажиотажа там не наблюдается", – отмечает специалист.

По его словам, инженерная отрасль не сложнее медицины и компьютерных наук, однако она менее выгодна для поступающих в перспективе трудоустройства. Он отмечает, что есть два основных недостатка инженерного образования, связанных не с зарплатой. Первый – ранняя социализация, когда в 17 лет выпускник и его родители должны определить конкретную профессию ребенку на всю дальнейшую жизнь. В юридических и филологических отраслях вопрос выбора работы в основном отложен на 4-5 лет, как и в компьютерных науках.

Вторым недостатком становится доступность рабочих мест, ведь несмотря на то, что страна действительно нуждается в инженерах, больше всего вакансий только в нескольких городах, говорит Равчев. Так, например, если выпускник школы небольшого городка выбирает аэрокосмическую инженерию, то ему, скорее всего, придется переехать в Киев или Днепр, где локализованы эти производства. Это же самое касается и судостроения.

Поэтому когда ребенок поступает на инженера, то его семья должна готовиться к его переезду в другой город.

"В Советском Союзе эту проблему решали централизованно. Людей собирали со всех "республик" и отправляли в Николаев строить корабли, или в Днепр – ракеты. Но в условиях рыночной экономики это ставит перед семьей кучу экономических, социальных и культурных вызовов", – отмечает Равчев.

Первым возникает вопрос жилья, его придется арендовать или жить у родственников. Если в семье есть те, кто нуждается в дополнительной заботе, дети будут искать работу недалеко от дома, выбирая популярные супермаркеты или мультимаркеты. Таким образом, выпускник отрасли "Управление" сможет рассчитывать на карьерный рост, живя в своем регионе, и будет иметь приличную зарплату. Это же касается и переводчиков, репетиторов, администраторов и т.д. Таким специалистам статистически легче найти хорошую работу в своем регионе, чем выпускнику инженерной отрасли. Поэтому чаще всего родители ориентируют детей выбирать ту специальность, с которой они будут учиться ближе к дому и смогут там же найти работу.

Именно поэтому, по мнению эксперта, повышение знаний по математике не даст существенного увеличения количества поступающих на инженерные отрасли. Для этого, по его словам, нужны сверхвысокие стимулы или грамотная программа комбинации различных факторов.

В частности, можно использовать советский опыт переквалификации в инженеров взрослых людей. Эта модель позволила увеличить количество людей с инженерным образованием с 100 тысяч до 2 миллионов. Несмотря на то что качество этих инженеров уступало получившим полноценное образование с нуля, такой подход позволил подготовить значительное количество кадров.

