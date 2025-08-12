Аутсайдеры поступления: какие специальности имели наименьшую популярность среди абитуриентов в 2025 году

Специальность Управление информационной безопасностью получила наименьшее количество заявлений на поступление в украинские высшие учебные заведения. Только пять абитуриентов выбрало это направление в 2025 году.

Об этом сообщает сайт Education.ua. Второй в списке стала специальность Детские и молодежные службы. На поступление поступило 46 заявлений.

Далее специальности разместились в таком порядке:

Религиоведение – 79 заявлений.

Богословие – 260 заявлений.

Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 265 заявлений.

Общественное здоровье – 326 заявлений.

Статистика – 420 заявлений.

Технологии легкой промышленности – 503 заявления.

Металлургия – 514 заявлений.

Охрана труда – 514 заявлений.

В то же время, некоторые "непопулярные" специальности имели большой конкурс на поступление на бюджет. Так, Религиоведение имело 8 человек на 1 место, ведь государство выделило 10 бюджетных мест. Специальность Охрана труда – тоже 10 человек на 1 место, а на специальность Общественное здоровье – 22 человека на 1 бюджетное место.

Только 1-2 человека претендовали на бюджетное место при поступлении на специальности:

Химия

Физика и астрономия

Прикладная физика и наноматериалы

Электрическая инженерия

Материаловедение

Прикладная механика

Металлургия

Машиностроение

Деревообрабатывающие и мебельные технологии

Технологии легкой промышленности

Животноводство

Водные биоресурсы и аквакультура

Авиационный транспорт

