Аутсайдеры поступления: какие специальности имели наименьшую популярность среди абитуриентов в 2025 году

Специальность Управление информационной безопасностью получила наименьшее количество заявлений на поступление в украинские высшие учебные заведения. Только пять абитуриентов выбрало это направление в 2025 году.

Об этом сообщает сайт Education.ua. Второй в списке стала специальность Детские и молодежные службы. На поступление поступило 46 заявлений.

Далее специальности разместились в таком порядке:

  • Религиоведение – 79 заявлений.
  • Богословие – 260 заявлений.
  • Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 265 заявлений.
  • Общественное здоровье – 326 заявлений.
  • Статистика – 420 заявлений.
  • Технологии легкой промышленности – 503 заявления.
  • Металлургия – 514 заявлений.
  • Охрана труда – 514 заявлений.

В то же время, некоторые "непопулярные" специальности имели большой конкурс на поступление на бюджет. Так, Религиоведение имело 8 человек на 1 место, ведь государство выделило 10 бюджетных мест. Специальность Охрана труда – тоже 10 человек на 1 место, а на специальность Общественное здоровье – 22 человека на 1 бюджетное место.

Только 1-2 человека претендовали на бюджетное место при поступлении на специальности:

  • Химия
  • Физика и астрономия
  • Прикладная физика и наноматериалы
  • Электрическая инженерия
  • Материаловедение
  • Прикладная механика
  • Металлургия
  • Машиностроение
  • Деревообрабатывающие и мебельные технологии
  • Технологии легкой промышленности
  • Животноводство
  • Водные биоресурсы и аквакультура
  • Авиационный транспорт

