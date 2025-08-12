Названы самые популярные специальности в колледжах Украины

Наибольшее количество заявлений в колледжи от выпускников 9 и 11 классов поступило на специальность Медсестринство. Эту специальность выбрало 16 316 абитуриентов в 2025 году.

Такие данные предоставили специалисты информационной системы Вступ.Освіта.ua. На втором месте Менеджмент, на него поступило 10 621 заявление.

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 6 746

Строительство и гражданская инженерия – 6 678

Компьютерная инженерия – 6 604

Наименее популярными специальностями стали:

Химия – 33 заявления

Технологии защиты окружающей среды – 34 заявления

Биотехнологии и биоинженерия 52

Водные биоресурсы и аквакультура 72

В целом поступающие на основе базового общего среднего образования подали в этом году 112 168 заявлений, а поступающие на основе полного общего среднего образования – 60 534 заявления.

Поступление в учреждения профессионального предвысшего образования на контрактную форму обучения продлится до 20 октября.

