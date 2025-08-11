Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений на бакалавриат
Наибольшее количество заявлений при поступлении на бакалавриат в 2025 году поступило на специальность Менеджент. 69 385 абитуриентов отдали предпочтение этой специальности при выборе профессии.
Такие данные предоставил сайт "Вступ.Освита.ца". Рейтинг специальностей был составлен по количеству заявлений, поданных абитуриентами для получения степени бакалавра (магистра медицины, фармации и ветеринарии) на основе полного общего среднего образования по всем формам обучения.
Далее специальности расположились в такой последовательности:
Среди наименее популярных специальностей – Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 265 заявлений поступающих, Богословие – 260, Религиоведение – 79, Детские и молодежные службы – 46 и Управление информационной безопасностью – 5.
Напомним, специальности политология, международные отношения, журналистика, право имеют самый высокий проходной балл во вступительной кампании 2025 года – 182,896. На втором месте разместилась прикладная лингвистика – 178,167 баллов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о специальностях, где была самая большая борьба за бюджет в 2025 году.
