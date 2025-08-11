Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений на бакалавриат

Наибольшее количество заявлений при поступлении на бакалавриат в 2025 году поступило на специальность Менеджент. 69 385 абитуриентов отдали предпочтение этой специальности при выборе профессии.

Такие данные предоставил сайт "Вступ.Освита.ца". Рейтинг специальностей был составлен по количеству заявлений, поданных абитуриентами для получения степени бакалавра (магистра медицины, фармации и ветеринарии) на основе полного общего среднего образования по всем формам обучения.

Далее специальности расположились в такой последовательности:

Филология – 55 911

Психология – 55 571

Маркетинг – 37 581

Экономика – 33 540

Компьютерные науки – 31 688

Право – 28 317.

Среди наименее популярных специальностей – Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 265 заявлений поступающих, Богословие – 260, Религиоведение – 79, Детские и молодежные службы – 46 и Управление информационной безопасностью – 5.

Напомним, специальности политология, международные отношения, журналистика, право имеют самый высокий проходной балл во вступительной кампании 2025 года – 182,896. На втором месте разместилась прикладная лингвистика – 178,167 баллов.

