Поступление-2025: стало известно специальности с самым высоким проходным баллом

Специальности политология, международные отношения, журналистика, право имеют самый высокий проходной балл во вступительной кампании 2025 года – 182,896. На втором месте разместилась прикладная лингвистика – 178,167 баллов.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Далее в списке оказались экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг – 175,892 баллов.

Четвертыми – германские языки, первый – английский – 175,667 баллов. Пятой стала социология – 172,577 баллов.

Специальности экономика, менджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело и публичное управление имели наибольшую борьбу для поступления в бакалавриат на бюджет в 2025 году. Так, на одно место претендовал 31 человек. Следующими по популярности стали политология, международные отношения, журналистика и право. Здесь за одно место боролись 24 поступающих.

Прикладная лингвистика – 21 на 1 место.

Стоматология – 20,6 на 1 место.

Германские языки (в частности перевод) – 20,4 на 1 место.

Всего 61 178 поступающих получили рекомендации на бюджет на дневную форму обучения, еще 4 315 – на заочную.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что впервые самой популярной специальностью для поступления в магистратуру стала педагогика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!