Стало известно самые легкие предметы на НМТ-2025: провалили менее 0,5% выпускников

Самыми легкими предметами на национальном мультипредметном тесте (НМТ) оказались история Украины и украинский язык. Эти дисциплины провалили менее 0,5% участников экзамена.

Такие данные предоставил Директорат школьного образования Министерства образования и науки, информируют Українські Новини. На прохождение НМТ в 2025 году зарегистрировалось более 317 тысяч, из которых более 27 тысяч не явились на экзамены.

Количество нынешних участников на 10% больше, чем в 2024 году (287,8 тыс), и на 54% больше чем в 2022. При этом, количество постепенно приближается к показателям времен до полномасштабного вторжения России в Украину, когда в 2020 году ВНО сдавали 379 тысяч, а в 2021 году – 390 тыс поступающих.

Успешно сдали экзамены по всем 4 предметам 86% от тех, кто явился на тестирование – 250,5 тыс.

Для 39,1 тыс учеников результаты УМТ оказались неутешительными. Абсолютным лидером по провалу оказалась математика: набрать необходимый минимальный балл не смог почти каждый восьмой – 34,4 тысячи поступающих, или 12% из тех, кто принял участие.

