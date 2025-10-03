''Это финал Лиги Чемпионов''. Лучший учитель Украины-2021 дал советы поступающим, как сдать НМТ на максимум баллов

Лучший учитель Украины-2021 Артур Пройдаков рассказал, что подготовиться к сдаче национального мультипредметного теста можно за год. Однако стоит различать значение "изучать предмет" и "подготовку к экзамену". Ведь учиться нужно постоянно, а в день сдачи тестирования показать результат.

В интервью OBOZ.UA Пройдаков сравнил это с футболом, где на чемпионате Украины нужно набирать очки в течение всего сезона. А НМТ становится финалом Лиги чемпионов. По его словам, необходимо системно что-то делать, используя разные источники, а не только урок и учебник. Учитель подчеркнул, что есть разные пути подготовки, однако самое главное иметь желание и мотивацию.

"К НМТ можно и за два года, и за год подготовиться. Просто надо системно что-то делать, использовать различные источники – не только урок в школе, учебник, но и дополнительные тесты, смотреть онлайн-ресурсы, вебинары и тому подобное. Кто-то выбирает репетитора. Подготовиться можно – были бы желание и мотивация", – говорит педагог.

Кроме того, он отмечает, что НМТ стал вынужденным шагом, ведь альтернативы тестированию во время полномасштабной войны нет. Пройдаков уверяет, что если дети готовятся, читают материалы, выполняют тесты, то они проходят экзамен, а шанс набрать 200 баллов, если приложить усилия, действительно есть.

Учитель также поделился опытом сдачи внешнего независимого оценивания, которое он проходил дважды вместе с учениками, набрав 199,5 и 197,5 баллов соответственно. Однажды ему сняли полбалла за минимальную лексическую ошибку. А второй раз педагог ошибся с "четверть на восемь", подумав, что это числительное. Вместо этого это оказалось существительное. Как впоследствии узнал Пройдаков, полкласса детей написало правильно. Он отметил, что подобные случаи становятся показательными, когда ученики превосходят учителя.

Кто такой Артур Пройдаков

Артур Пройдаков родился в городе Кадиевка. В 2014-м покинул свой дом из-за войны в Украине. Некоторое время работал в Роменской государственной школе на Сумщине и образовательной территории MIDGARD в Киеве. Сейчас же он преподает уроки во Всеукраинской школе онлайн и работает исполнительным директором в Mriy Diy, развивая образование.

В 2021 году стал лучшим учителем года по версии Global Teacher Prize Ukraine, а через два года, в 2023, стал первым украинским педагогом, который попал в ТОП-10 учителей мира премии Global Teacher Prize.

Победитель грантовой программы "Talents for Ukraine" от KSE Foundation, которая помогает детям войны и их учителям адаптировать образование к условиям военного положения.

Артур Пройдаков сотрудничает как спикер и эксперт с различными общественными организациями (ОО Смарт образование, медиа НУШ), кетч-ап классы "Теперь я знаю", проект "Остаемся с Украиной", аудиоуроки "Учись ушами".

